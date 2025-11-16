Kevin Durant y Sengun lideran la remontada de Houston ante Orlando

Kevin Durant #7 de los Houston Rockets penetra ante Franz Wagner #22 del Orlando Magic durante la segunda mitad en el Toyota Center el 16 de noviembre de 2025 en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

El astro Kevin Durant y el turco Alperen Sengun se combinaron para 65 puntos en la victoria 117-113 de los Houston Rockets sobre Orlando Magic este domingo en la temporada regular de la NBA.

Abajo en el marcador por hasta 14 puntos, Houston se apoyó en sus estrellas, Durant y Sengun, para llevar el partido a tiempo extra y alcanzar su novena victoria de la campaña, en emotivo partido jugado en el Toyota Center, casa de los Rockets.

Durant, de 37 años, anotó un triple para empatar el partido a 100 puntos por lado con 22 segundos por jugar. El Magic respondió con un doble de Anthony Black, pero una canasta de último segundo de Sengun forzó la prórroga.

"Mis compañeros nunca dejan de luchar", comentó Durant. "Todos salieron con ganas de contribuir y entregamos una gran presentación en equipo".

Durant terminó con 35 puntos y seis asistencias y Sengun aportó 30 puntos y 13 rebotes.

Con disciplina y efectividad, los Rockets ganaron 15-11 el tiempo extra, pese a que Sengun jugó al límite con cinco faltas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/afp202511172246508368v1midressacramentokingsvsanantoniospurs-a078b7e0.jpg De'Aaron Fox #4 de los San Antonio Spurs pasa junto a Russell Westbrook #18 de los Sacramento Kings en la segunda mitad en el Frost Bank Center el 16 de noviembre de 2025 en San Antonio, Texas. (RONALD CORTES/GETTY IMAGES/AFP)

Sin Wemby, Spurs le ganan a Sacramento

Pese a la ausencia de la sensación francesa Víctor Wembanyama por una molestia muscular, los San Antonio Spurs derrotaron de local 123-110 a los Sacramento Kings en el Frost Bank Center.

El armador De'Aaron Fox fue la figura con un doble-doble de 28 puntos y 11 asistencias en 35 minutos.

Los Spurs dominaron la pintura (58-44) y ganaron la batalla de rebotes con nueve más que los Kings.

Siete jugadores anotaron para doble dígito, reflejando el estilo que busca imponer el joven entrenador Mitch Johnson, de 28 años, en San Antonio.

El dominicano David Jones García no vio acción por San Antonio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/afp202511172247059867v1highresgoldenstatewarriorsvneworleanspelicans-f25a8adf.jpg Moses Moody #4 de los Golden State Warriors encesta el balón durante el cuarto período de un partido de la NBA contra los New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center el 16 de noviembre de 2025 en Nueva Orleans, Luisiana. (SEAN GARDNER/GETTY IMAGES/AFP)

Warriors superan a New Orleans

Moses Moody anotó 32 puntos, la mejor marca de su carrera, y los Golden State Warriors vencieron 124-106 a los New Orleans Pelicas. Moody encestó 8 de 12 triples, incluyendo 7 en el primer cuarto, lo que le dio a Golden State una gran ventaja inicial.

Brandin Podziemski salió desde la banca y aportó 19 puntos con un 8 de 13 en tiros de campo. Jimmy Butler también contribuyó con 18 puntos y 10 asistencias, desempeñando un sólido rol como creador de juego.

Por los Warriors, el dominicano Al Horford estuvo en cancha durante 20 minutos, y encestó seis puntos (producto de dos triples), otorgó seis asistencias y haló dos rebotes.

Los Warriors convirtieron 20 pérdidas de balón de los Pelicans en 27 puntos, lo que supone un cambio significativo y encestaron 24 triples durante el partido.

Por los Pelicans, Trey Murphy III anotó 20 puntos y tuvo 8 rrebotes, mientras que sus compañeros, el boricua José Alvarado y Jeremiah Fears terminaron con 18 y 17 puntos respectivamente.

Celtics contienen a Harden

Los Boston Celtics vencieron 121-118 a los Los Angeles Clippers y siguen su recuperación tras un inicio irregular de temporada.

Dos triples de James Harden en los segundos finales pusieron contra las cuerdas a Boston, que se aferró a la línea de tiros libres para asegurar la victoria. Harden, de 36 años, tuvo la oportunidad de empatar con un lanzamiento sobre la bocina, pero falló ante los 19.156 aficionados en el TD Garden, la casa de los Celtics.

Harden terminó con 37 puntos, su mejor marca de la temporada.

Por Boston, Payton Pritchard anotó 30 puntos, incluidos los dos tiros libres decisivos con dos segundos en el reloj.