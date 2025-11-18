LeBron James no jugará en los Juegos Olímpicos de 2028; Steph Curry, en dudas

El equipo de los Estados Unidos tuvo que emplearse bien a fondo para retener el oro en París 2024. ( AFP )

Parece que Steph Curry y LeBron James han jugado juntos en la cancha en partidos importantes por última vez.

Después de que las dos superestrellas y rivales de siempre unieran fuerzas para ayudar a conseguir la medalla de oro para el Equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, Steve Nash, copresentador de James en el podcast "Mind The Game", les preguntó a ambos si tenían intención de participar de nuevo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Ya sabes mi respuesta", le dijo James a Nash. "Ni lo preguntes. Estaré viendo los partidos desde Cabo". "Es la respuesta opuesta a la que le di el año pasado", dijo Curry. "Pensé: 'Si Dios quiere, todavía tengo la opción y la capacidad física para influir en el equipo. Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho. Me encantaría formar parte de esto'".

James tendrá 43 años y Curry 40 en los Juegos Olímpicos de 2028, y es razonable suponer que ambos podrían estar retirados para entonces.

En París 2024

La victoria de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado fue tan especial porque las figuras más emblemáticas de la liga, como Curry, James y Kevin Durant, unieron fuerzas para crear un superequipo con otras estrellas de la NBA que rivalizó, e incluso superó, el talento del famoso "Dream Team" de 1992.

Sus hazañas el verano pasado, especialmente las de Curry, dieron lugar a algunos de los momentos más memorables de la historia del baloncesto, y James no cree que se pueda superar mucho más en 2028.

"No podemos superar lo que acabamos de hacer", añadió James. "¿Cómo vamos a superar esos dos últimos partidos?"

Sin James, Curry y quizás Durant, que también cumplirá 40 años en el verano de 2028, parece que el equipo de Estados Unidos necesitará un nuevo liderazgo en los próximos Juegos Olímpicos si busca asegurar otra medalla de oro.