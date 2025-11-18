Mauricio Báez vence a San Carlos en la Serie Final y se convierte en líder histórico en campeonatos

Gerardo Suero, Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025 del TBS Distrito en un tiro de salto ante la defensa de JJ Rommer en el quinto juego de la Serie Final. ( FUENTE EXTERNA )

El club Mauricio Báez hizo historia este martes al derrotar a San Carlos 99-75 y obtener su campeonato número 11 con el que asume el liderato histórico en los torneos de baloncesto de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

Gerardo Suero, electo Jugador Más Valioso de la serie, anotó 20 puntos para comandar la ofensiva mauriciana, su hermano menor Juan Miguel tuvo 14 tantos, Luismal Ferreiras terminó con 13 puntos y nueve rebotes y el armador Richard Bautista ligó un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes.

Por San Carlos, Lamonte Bearden lideró con 16 puntos, Eddy Polanco y el refuerzo jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere colaron 15 unidades cada uno.

Cuatro triunfos al hilo

El Mauricio perdió el primer partido de la serie final y partir de ahí no le dio tregua a la escuadra de las "Cinco Esquinas" y le propinó cuatro reveses consecutivos para dominarlos 4-1, en la etapa que estuvo pactada al mejor de siete encuentros y que se disputó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los de Villa Juana igualaron 3-3 sus enfrentamientos directos ante los sancarleños en estas instancias, en la competencia que data desde el 1974.

La del 2025 fue la novena Serie Final disputada de manera consecutiva para el Mauricio Báez y el campeonato es su tercero al hilo, todos bajo las riendas del técnico Melvin López que ahora tiene ocho títulos y es el líder entre los dirigentes del circuito.

Es la segunda vez que el club Mauricio Báez conquista tres títulos seguidos, ya que lo había hecho desde el 1984 al 1986. Luego ganaron en el 1999, 2000, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Para su gerente general Amaury Heredia Guerra, en esas funciones desde el 2018, es su sexto título en el TBS Distrito, que fue organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira y estuvo dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.