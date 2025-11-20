Triple doble de Jokic pone a los Nuggets por encima de los Pelicans en la NBA

<app-viewer-title></app-viewer-title>

Los Denver Nuggets lograron reponerse este miércoles de la sorpresiva derrota del lunes ante los Chicago Bulls al vencer 125-118 a los New Orleans Pelicans, impulsados por el noveno triple doble del serbio Nikola Jokic.

A continuación, las tres escenas más destacadas de la jornada de la NBA:

1. Jokic inicia la temporada con promedio de triple doble

La leyenda de Nikola Jokic continúa creciendo. Antes del duelo frente a los Pelicans, el serbio promediaba 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, cifras que sostuvo con otra actuación dominante: 28 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias ante un equipo de Nueva Orleans en caída libre.

Jokic, de 30 años y campeón de la NBA en 2023, tuvo como punto negativo sus nueve pérdidas de balón y las seis faltas cometidas.

Su mejor socio en el Smoothie King Center fue el alero Peyton Watson, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 32 puntos, la mejor marca de su carrera.

"Me siento muy bien", dijo Watson. "Este grupo de entrenadores y jugadores me ha empoderado, y estoy agradecido por la oportunidad. Trabajé mucho, tengo confianza y sé que mis compañeros confían en mí".

Los Pelicans han perdido 13 de sus primeros 15 partidos, incluidos los últimos tres bajo la dirección interina de James Borrego tras la salida de Willie Green.

2. Sengun lidera a los Rockets a quinta victoria consecutiva

Los Houston Rockets vencieron 114-104 a los Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage FieldHouse y extendieron a cinco su racha de triunfos.

Con nueve victorias en sus últimos diez juegos, Houston se ubica en el tercer lugar del Oeste.

El turco Alperen Sengun volvió a ser la figura principal con un doble doble de 28 puntos y 11 rebotes.

"No le tengo miedo a nadie; puedo enfrentar al mejor defensa de la liga", afirmó. "Siempre iré a la canasta y buscaré mis tiros".

Sengun, de 23 años, promedia 23 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias en los primeros 12 partidos de la temporada 2025-26.

En un duelo que se anticipaba más parejo, los Rockets llegaron a tener ventaja de 22 puntos. Por Cleveland, De´Andre Hunter lideró la ofensiva con 25 puntos, incluidos cinco triples.

3. Vucevic sentencia a los Blazers en el último segundo

Los Chicago Bulls se impusieron 122-121 a los Portland Trail Blazers con una canasta de último momento del montenegrino Nikola Vucevic.

"Se siente increíble", comentó Vucevic al finalizar el encuentro. "No fue un buen cuarto período para mí pero siempre mantengo la confianza en mi tiro".

"Es especial definir el partido de esta forma, lo disfrutamos mucho", agregó.

Coby White, quien se convirtió en figura desde la banca, penetró la zona pintada y, llamando la atención de dos defensores, sirvió para Vucevic quien libre de marca anotó de larga distancia en el momento clave del juego.

Es la cuarta derrota consecutiva para el equipo dirigido por el brasileño Tiago Splitter.

Splitter, de 40 años, dirigió la temporada 2024-25 como asistente técnico de Chauncey Billups, hoy suspendido debido a una investigación del FBI.

Pese a la derrota, el israelí Deni Avdija se sigue consolidando como la figura de Portland, culminó con triple doble de 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.

Portland entró en una racha de 30-7 en el cuarto período y logró tomar una ventaja de tres puntos con 47 segundos en el reloj hasta que el ex del Orlando Magic sentenció la victoria de los hoy visitantes en el Moda Center, de Portland.

str/cl/mas