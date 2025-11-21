×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
David Jones-García
David Jones-García

Le dieron el chance al dominicano David Jones... y resolvió: su mejor partido del año con los Spurs

David Jones-García brilló con 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y +25 en la victoria de los Spurs

    Expandir imagen
    Le dieron el chance al dominicano David Jones... y resolvió: su mejor partido del año con los Spurs
    El jugador de baloncesto dominicano David Jones García, de 23 años, pertenece al equipo San Antonio Spurs. (FUENTE EXTERNA)

    San Antonio le abrió la puerta y David Jones-García no la desaprovechó. El dominicano venía acumulando minutos limitados y hasta fue reenviado a la G-League, pero ese rol discreto terminó la noche del jueves cuando le dieron cancha de verdad. Respondió como si lo hubiese estado esperando desde octubre.

    En la victoria de los Spurs sobre los Hawks (135-126), Jones-García firmó 19 minutos, 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y +25 en el diferencial, el mejor +/- de todo el juego. 

    • Además, tiró 5-7 de campo (.714), 1-1 en triples y 1-2 desde la línea. Habrá noches más llamativas en la NBA, sí. pero la de David Jones fue increíblemente eficiente.
    RELACIONADAS

    Rompió tendencia

    A Jones-García se le vio moverse sin la pelota, buscó contactos, repartió el balón con confianza y defendió como si estuviera protegiendo un contrato. 

    En sus cinco juegos previos venía con líneas modestas —7 puntos, 3.4 de promedio de eficiencia (GmSc), apariciones esporádicas— hasta que ayer rompió la tendencia.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.