Le dieron el chance al dominicano David Jones... y resolvió: su mejor partido del año con los Spurs

El jugador de baloncesto dominicano David Jones García, de 23 años, pertenece al equipo San Antonio Spurs. ( FUENTE EXTERNA )

San Antonio le abrió la puerta y David Jones-García no la desaprovechó. El dominicano venía acumulando minutos limitados y hasta fue reenviado a la G-League, pero ese rol discreto terminó la noche del jueves cuando le dieron cancha de verdad. Respondió como si lo hubiese estado esperando desde octubre.

En la victoria de los Spurs sobre los Hawks (135-126), Jones-García firmó 19 minutos, 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y +25 en el diferencial, el mejor +/- de todo el juego.

Además, tiró 5-7 de campo (.714), 1-1 en triples y 1-2 desde la línea. Habrá noches más llamativas en la NBA, sí. pero la de David Jones fue increíblemente eficiente.

Rompió tendencia

A Jones-García se le vio moverse sin la pelota, buscó contactos, repartió el balón con confianza y defendió como si estuviera protegiendo un contrato.

En sus cinco juegos previos venía con líneas modestas —7 puntos, 3.4 de promedio de eficiencia (GmSc), apariciones esporádicas— hasta que ayer rompió la tendencia.