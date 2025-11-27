Con Chris Duarte de vuelta, RD inicia camino a Qatar 2027

La selección nacional de baloncesto debuta frente a México hoy en Zacatecas. ( FUENTE EXTERNA )

Regresar a la Copa del Mundo de básquet le tomó 36 años a la selección dominicana tras su debut en 1978. Esta noche, el quinteto nacional inicia el recorrido detrás de su cuarta clasificación en fila y lo hace forrada de una parte de su generación de mayor presencia internacional.

México es el rival que marcará el puntapié inicial, en un proceso que se extenderá hasta febrero de 2027. El partido, que se celebrará en Zacatecas, en el centro de la nación azteca, arrancará a las 10:40 p.m., hora dominicana.

El técnico argentino Néstor "Ché" García y la Fedombal anunciaron ayer el grupo de 12 jugadores que conformará el equipo, liderado por Jean Montero, Andrés Feliz y Chris Duarte, quien estará con el conjunto por primera vez desde su participación en el repechaje de los Juegos Olímpicos París 2024, celebrado en Grecia.

El jugador del Unicaja, en la Liga Endesa (España), promedió 19 puntos y cuatro rebotes en tres partidos esa última vez que se uniformó y está llamado a comandar la ofensiva del grupo.

El plantel es completado por Joel Soriano, Ángel Núñez, Jassel Pérez, Richard Bautista, LJ Figueroa, Juan Guerrero, Omar Silverio, Jonathan Araujo y Anderson García.

"La Selección del Pueblo" debutó en Filipinas 1978 y tuvo que esperar hasta España 2014 para regresar y encadenar tres presencias consecutivas, incluyendo China 2019 y el evento repartido entre Indonesia, Japón y Filipinas en 2023.

El combinado criollo forma parte del Grupo A junto a Estados Unidos, Nicaragua y México. Hay otros tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El formato de juego

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda de las Clasificatorias de las Américas, donde se unirán a otros tres equipos provenientes de un grupo distinto.

Los resultados de la primera fase se arrastran.

En la segunda ronda, cada equipo jugará de ida y vuelta contra los tres clasificados del otro grupo, en tres ventanas programadas para agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027, con dos partidos por equipo en cada una.

El plantel mexicano

La convocatoria del conjunto dirigido por Omar Quintero incluye a Paul Stoll, el capitán Gabriel Girón, Bryan Alejandro Martínez, Fabián Jaimes, Paco Cruz, JJ Ávila, Víctor Álvarez, Moisés Andriassi, Jorge Manuel Camacho, Yahir Gael Bonilla, Karim Scott Rodríguez, José Alberto Abarca, José Israel Gutiérrez, Joshua Ibarra y Bryan Rivera.

México busca su tercera participación en la competencia y la segunda consecutiva.

El partido de vuelta ante México será el lunes 1 de diciembre en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, a las 8:10 p.m.

Diario Libre investigó si los partidos serán transmitidos y, hasta el momento, no existe un acuerdo local al respecto.

4 Participaciones tiene la República Dominicana en campeonatos mundiales de baloncesto.