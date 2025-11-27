Jalen Williams del Thunder hará su debut de temporada contra los Suns

Williams es una pieza clave para los Thunder. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Oklahoma City Thunder tienen un récord de 18-1. Tienen la mejor diferencia de puntos en la historia de la NBA tras 19 partidos. Su única derrota fue por dos puntos, cuando jugaban con un equipo inferior.

También están a punto de recuperar a su segundo anotador de la temporada pasada. Jalen Williams ya no está en el reporte de lesiones y debutará en la temporada contra los Phoenix Suns el viernes, según Shams Charania de ESPN. Williams se perdió el inicio de la temporada tras someterse a una cirugía de muñeca durante la pretemporada.

Inicialmente se esperaba que estuviera listo para la temporada 2025-26, pero se sometió a una cirugía de seguimiento en octubre y se vio obligado a perderse un mes más.

Con el regreso de Williams, poco puede impedir que el Thunder alcance un nivel de juego realmente impresionante. El equipo ya llevaba una racha de 10 victorias consecutivas, con cada victoria por al menos ocho puntos de diferencia.

Williams les da un jugador que promedió 21.6 puntos por partido, 5.6 rebotes y 5.3 asistencias la temporada pasada, además de ser nombrado segundo equipo All-Defense. En resumen, un equipo que lo hace todo se trata de recuperar a su jugador que lo hace todo.