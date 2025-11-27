Roban prendas valoradas en 185 mil dólares a Josh Hart, estrellas de los Knicks

La estrella de los New York Knicks, Josh Hart, fue víctima del robo de un alijo valorado en 185.000 dólares en relojes y joyas, sustraído de la habitación de hotel donde se hospedaba a principios de septiembre, según reveló el diario New York Post.

El incidente ocurrió el pasado 5 de septiembre cuando el jugador, de 30 años, dejó un bolso de lona en su habitación del Hotel Dominick, en el SoHo, alrededor del mediodía.

Al regresar cerca de una hora después, descubrió que el estuche donde guardaba sus relojes había desaparecido, de acuerdo con informes policiales y otras fuentes, informan los periodistas del Post, Amanda Woods, Estrella McDaniel y Matt Troutman.

Dentro del estuche había tres relojes y una pulsera, piezas cuyo valor total asciende a 185.000 dólares, según confirmó la policía.

Hart, residente de Westchester, se encontraba en la ciudad para asistir a un evento el 6 de septiembre en Central Park, junto al actor Ben Stiller y el exmariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, aproximadamente dos meses antes del inicio de la temporada de la NBA.

El jugador reportó el robo el 8 de septiembre, aunque hasta este jueves no se habían producido arrestos ni se contaba con una descripción del sospechoso, señalaron las autoridades.

Hart, quien llegó a los Knicks en 2023, estableció la temporada pasada el récord de la franquicia de más triples-dobles en un mismo año.

El hecho sorprendió a otros huéspedes del hotel, como Rob Saunders, londinense de 46 años que llevaba casi dos semanas alojado en el lugar.

"Me sorprende no haberme enterado; soy un gran aficionado a la NBA", dijo, según informa el Post. "He pasado 12 noches aquí y ha sido una estancia fantástica. Un hotel estupendo, con un personal estupendo. Me sentí seguro y volveré".