×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Baloncesto

Jugador de baloncesto universitario muere luego de una lesión en un partido

Ethan Dietz, estudiante de Connors State falleció luego de recibir un golpe en su cabeza en el juego ante Grayson College

    Expandir imagen
    Jugador de baloncesto universitario muere luego de una lesión en un partido
    Ethan Dietz (X / @BEYONDCRUI19026)

    Un jugador de baloncesto del Connors State College, en Oklahoma, falleció tras sufrir una lesión durante un partido, informaron las autoridades del centro educativo.

     en Denison, Texas, según un comunicado difundido por la universidad en su página de Facebook.

    Shannon Rigsby, portavoz institucional, señaló que los informes preliminares apuntan a una posible lesión en la cabeza, aunque aún no se dispone de más detalles, publica el New York Post.

    Tras el suceso, la universidad canceló varios partidos de sus equipos masculino y femenino.

    Dietz, un alero de 2.03 metros originario de Vilonia, Arkansas, promediaba 11 puntos por juego en ocho presentaciones esta temporada.

    Una vigilia en su honor fue programada para el 1 de diciembre en el campus de Warner, Oklahoma.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.