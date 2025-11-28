Jugador de baloncesto universitario muere luego de una lesión en un partido

Ethan Dietz ( X / @BEYONDCRUI19026 )

Un jugador de baloncesto del Connors State College, en Oklahoma, falleció tras sufrir una lesión durante un partido, informaron las autoridades del centro educativo.

en Denison, Texas, según un comunicado difundido por la universidad en su página de Facebook.

Shannon Rigsby, portavoz institucional, señaló que los informes preliminares apuntan a una posible lesión en la cabeza, aunque aún no se dispone de más detalles, publica el New York Post.

We are saddened by the passing of Cowboys Forward Ethan Dietz. You will always be in our hearts and will never be forgotten.



We ask that you please keep the Dietz Family, 2025-2026 Cowboys, Coaches and Support Staff in your prayers as we navigate this difficult time. pic.twitter.com/KiZ91e4ozd — Connors State Men's Basketball (@CSCMBB) November 25, 2025

Tras el suceso, la universidad canceló varios partidos de sus equipos masculino y femenino.

Dietz, un alero de 2.03 metros originario de Vilonia, Arkansas, promediaba 11 puntos por juego en ocho presentaciones esta temporada.

Una vigilia en su honor fue programada para el 1 de diciembre en el campus de Warner, Oklahoma.