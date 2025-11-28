Jugador de baloncesto universitario muere luego de una lesión en un partido
Ethan Dietz, estudiante de Connors State falleció luego de recibir un golpe en su cabeza en el juego ante Grayson College
Un jugador de baloncesto del Connors State College, en Oklahoma, falleció tras sufrir una lesión durante un partido, informaron las autoridades del centro educativo.
en Denison, Texas, según un comunicado difundido por la universidad en su página de Facebook.
Shannon Rigsby, portavoz institucional, señaló que los informes preliminares apuntan a una posible lesión en la cabeza, aunque aún no se dispone de más detalles, publica el New York Post.
Tras el suceso, la universidad canceló varios partidos de sus equipos masculino y femenino.
Dietz, un alero de 2.03 metros originario de Vilonia, Arkansas, promediaba 11 puntos por juego en ocho presentaciones esta temporada.
Una vigilia en su honor fue programada para el 1 de diciembre en el campus de Warner, Oklahoma.