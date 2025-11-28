Anthony Davis regresa este viernes ante sus ex compañeros de los Los Angeles Lakers

Después de un mes fuera por una lesión muscular en la pantorrilla izquierda, el veterano Anthony Davis regresará al quinteto de los Mavericks este viernes por la noche, justo a tiempo para medirse a sus antiguos compañeros en Los Ángeles.

Un regreso esperado

Davis sufrió la lesión el 29 de octubre, en un partido contra los Indiana Pacers, lo cual lo dejó fuera de circulación por al menos 14 encuentros.

Inicialmente había planificado su retorno para el 8 de noviembre en Washington, pero la gerencia médica de Dallas —encabezada por el director de salud y rendimiento— decidió postergar su regreso para evitar riesgos mayores, incluso a costa de perder varios juegos.

Durante su ausencia, los Mavericks sumaron apenas tres victorias por 11 derrotas, lo que profundizó la crisis de resultados de la franquicia, actualmente con uno de los peores balances de la Conferencia Oeste.

Ante su exequipo, con atención al minutaje

La elección de regresar justo frente a los Lakers no es casual: se trata del primer duelo de Davis contra su ex franquicia desde que fue enviado a Dallas en febrero, en el traspaso que llevó a la figura del momento, Luka Doncic, a la ciudad de Los Ángeles.

No obstante, su regreso estará dosificado: fuentes señalan que tendrá restricción de minutos en este reencuentro, con miras a evitar recaídas y asegurar su plena recuperación.

Contexto: el peso de la salud en Dallas

Desde su llegada a los Mavericks, Davis ha alternado momentos de brillo con continuas molestias físicas.

Primero fue una lesión abdominal tras el traspaso desde Los Ángeles, luego una distensión en el aductor, y ahora una pantorrilla lastimada. Esa fragilidad ha frenado su impacto, más aún en un equipo en reconstrucción tras el adiós de Doncic.

Si bien la esperanza en Dallas es que "La Ceja" retome su nivel físico y competitivo lo más pronto posible, su regreso frente a los Lakers será también una prueba de fuego: no solo por lo deportivo, sino por el simbolismo de volver a enfrentarse a un pasado reciente —y, en muchos sentidos, turbulento—.