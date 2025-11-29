Reaves y Doncic arruinan la noche de regreso de Anthony Davis

Lo que pintaba como una velada emotiva para Anthony Davis terminó convertido en un desfile ofensivo de los Lakers. Austin Reaves explotó con 38 puntos y Luka Doncic añadió 35 tantos y 11 asistencias para que Los Ángeles venciera 129-119 a los Dallas Mavericks este viernes, frustrando el esperado retorno de Davis al Crypto.com Arena.

El pívot, quien jugó su primer partido en Los Ángeles desde que fue enviado a Dallas en el gigantesco canje por Doncic hace diez meses, cerró la jornada con 13 puntos y cinco rebotes.

Además, estuvo limitado en minutos tras perderse 14 encuentros por una distensión en la pantorrilla, pero aun así recibió una cálida ovación del público angelino, que no olvida el campeonato que logró junto a LeBron James en 2020.

Reaves toma el control

Lo que marcó la diferencia fue la segunda mitad: Reaves anotó 19 puntos y Doncic otros 17 tras el descanso, impulsando a unos Lakers que sumaron su sexta victoria consecutiva y barrieron sus cuatro compromisos de la fase de grupos de la NBA Cup, asegurándose disputar los cuartos de final en casa.

LeBron James terminó con 13 puntos, pero brilló cuando más importaba, encestando un triple decisivo a dos minutos del final. Reaves castigó con seis triples, mientras que Doncic aportó cuatro desde la larga distancia.

Dallas mejora, pero no alcanza

Los Mavericks mostraron señales de vida con el regreso de Davis, aunque encajaron su quinta derrota en los últimos seis encuentros. P.J. Washington lideró al resto con 22 unidades, Ryan Nembhard agregó 17, y el novato Cooper Flagg rozó el triple-doble con 13 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

A pesar de mantener una ligera ventaja a falta de ocho minutos, Dallas se desplomó cuando los Lakers encadenaron una racha de 13-1, alimentada por canastas de Reaves y Deandre Ayton, quien terminó con 17 puntos.

Una vuelta emotiva, un desenlace amargo

Davis regresó al escenario donde construyó buena parte de su legado y fue ovacionado durante la presentación del quinteto inicial. Sin embargo, los Lakers dejaron claro que su presente tiene nuevos protagonistas, y que su exestrella ahora forma parte de los desafíos que deberán superar en su camino.

Para Davis, la recepción fue cálida. El resultado, no tanto.