Video| Feliz y Montero guían al conjunto dominicano al triunfo ante México

Andrés Feliz driblea el balón ante la defensa de Paul Stoll de México en el primer partido de la ventana clasificatoria al Mundial Qatar 2027. ( FUENTE EXTERNA )

Andrés Feliz y Jean Montero guiaron a la República Dominicana al triunfo ante México en el primer partido de la primera ventana del clasificatorio de Las Américas rumbo al Mundial de Baloncesto de Qatar 2027, celebrado en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, México.

El conjunto dominicano venció con marcador de 92-85 a su homólogo mexicano, impulsado por 21 puntos de Feliz y 20 de Montero, quienes lideraron la ofensiva. Ambos fueron secundados por Joel Soriano, que aportó 16 puntos y capturó siete rebotes, y Chris Duarte, quien en su regreso a la selección dominicana encestó 13 tantos y atrapó ocho balones.

En la derrota, el mejor por México fue Francisco "Pako" Cruz, con 29 puntos y siete asistencias, seguido por Yahir Bonilla, autor de un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes.

La República Dominicana dominó los tableros 34-31, mientras que el equipo mexicano fue superior en el juego colectivo al ganar el renglón de asistencias 23-15.

La primera mitad concluyó con ventaja mexicana 43-42; el conjunto criollo dominó el tercer período 26-15, y México se llevó el último cuarto 27-24.

En busca del quinto Mundial

La República Dominicana inicia este clasificatorio con la encomienda de asistir a su cuarto campeonato mundial consecutivo y el quinto en su historia.

El debut dominicano en citas mundialistas ocurrió en Filipinas 1978, y luego pasaron 26 años antes de regresar en España 2014, China 2019 y el evento celebrado en Indonesia, Japón y Filipinas 2023.

Los grupos

El combinado dominicano integra el Grupo A entre los 16 países de Las Américas, que disponen de siete plazas para Qatar 2027, junto con Estados Unidos, México y Nicaragua.

El Grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/screenshot-2025-11-29-012657-4e0bd6d2.png Estadísticas partido entre México y República Dominicana (FUENTE EXTERNA)

Próximo partido

El partido de vuelta será celebrado el próximo lunes a partir de las 8:10 en el Palacio de Voleibol Ricardo "Gioriber" Arias.