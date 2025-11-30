LeBron James se perderá el partido de los Lakers ante Pelicans este domingo

Los Angeles Lakers no contarán con LeBron James cuando el equipo se enfrente a los New Orleans Pelicans el domingo, pero no parece un problema grave. James fue baja de categoría para el partido del domingo debido a una lesión en el pie, según ESPN.

Esta decisión se produce cuando los Lakers tienen previsto jugar dos días consecutivos, escribe Chris Cwik, de Yahoo Sports. El partido está señalado para las 10:30 de esta noche.

James, quien se perdió los primeros 14 partidos del equipo debido a una ciática, ha tenido un buen rendimiento en su regreso, pero aún no ha disputado partidos consecutivos.

La decisión de los Lakers de dejar a James sin jugar el domingo podría formar parte del proceso de recuperación del jugador de 40 años. También es posible que los Lakers simplemente le estén dando un día de descanso para que esté fresco para el partido del lunes contra los Phoenix Suns.

Esto último tiene sentido, ya que los Lakers podrían no necesitar a James para derrotar a los Pelicans (3-17). Con un récord de 12-9, los Suns se presentan como un rival más difícil.