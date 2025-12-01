México se impuso a Dominicano en partido de infartos

Gabriel Girón (10) terminó con 15 puntos para los aztecas. ( FIBA )

El arranque perfecto no fue posible para el quinteto masculino dominicano la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de 2027 que se jugará en Qatar.

El equipo nacional cayó la noche del lunes ante México en una final de infartos. Dos tiros libres convertidos por Moisés Andriassi, tras recibir falta de Andrés Feliz, cuando restaban tres segundos permitió a los norteamericanos igualar y tomar la ventaja para el triunfo 89-88 en un Palacio Nacional del Voleibol repleto.

Era la quinta falta de Feliz. Jean Montero falló un intento de larga distancia al momento de sonar la chicharra. El triunfo, emparejó a los dominicanos y los aztecas, a un triunfo por bando, en la conclusión de la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

El pasado viernes en la ciudad de Zacatecas, México, los quisqueyanos le ganaron 92-85, en un choque disputado en el Gimnasio Marcelino González.

Dominicana y México, con récord de 1-1, forman parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos como líder de la Primera Ventana Clasificatoria, y Nicaragua está por debajo con 0-2.

Andrassi terminó con 10 puntos, pero el mejor anotador por México fue Yahir Bonilla con 20 tantos y 10 rebotes para un doble-doble, Pako Cruz le siguió con 19, Gabriel Girón tuvo 15 y Joseph Ávila ligó 14, para completar cinco jugadores con 10 o más puntos.

Por el equipo dominicano, Andrés Feliz comandó la ofensiva con 22 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, el ex NBA Chris Duarte marcó 18 tantos, Joel Soriano aportó 12 anotaciones más ocho balones recuperados, Richard Bautista 11 y Ángel Núñez 10.

Quintetos iniciales

La República Dominicana abrió el partido con un quinteto conformado por Jean Montero, Andrés Feliz, Chris Duarte, Joel Soriano y Ángel Núñez.

Por México, sus abridores fueron Fabián Jaimes, Paul Stoll, Pako Cruz, Gabriel Girón y Joseph Ávila.

Los quisqueyanos dominaron de siete puntos la primera mitad, 54-47, que la cerró Andrés Feliz con un lance desde el arco de tres que fue anotado al sonar de la chicharra.

El primer período fue de los dominicanos 28-24 y el segundo también, 26-23, con 15 puntos de Andrés Feliz, quien fue el líder ofensivo hasta el momento, y respaldado por Ángel Núñez con 10 tantos, Chris Duarte nueve y Joel Soriano seis unidades.

El conjunto local se vio arriba de 13 puntos, en el segundo tiempo, 37-24, restando 7:22 minutos por jugarse.

Por los aztecas, Pako Cruz marcó 12 puntos, Joseph Ávila coló nueve, Moisés Andriassi ocho Gabriel Girón ligó seis anotados.

En el tercer tiempo, los visitantes tuvieron una reacción positiva de 11 puntos arriba, 20-9, y viraron el marcador a su favor 67-63.

Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después hilvanan otras tres seguidas con España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, e irían tras su cuarto seguido, y el quinto de por vida.

Con los norteamericanos, los criollos chocarán -3ra ventana- el viernes 3 de julio del 2026, en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Montero estuvo en cancha 31 minutos y solo aportó cinco puntos, en tanto que Jassel Pérez no estuvo disponible. La próxima Ventana será entre el 26 de febrero y primero de marzo ante EE.UU. y Nicaragua.