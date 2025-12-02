Dominicana jugó con 11 jugadores ante México; Jassel Pérez estuvo ausente

La selección de República Dominicana enfrentó a México con solo 11 jugadores disponibles, luego de la ausencia del escolta Jassel Pérez, quien no estuvo presente en el partido ni en el entrenamiento del domingo previo al encuentro.

De acuerdo con informaciones obtenidas por Diario Libre, Pérez llegó al país el sábado y posteriormente se vio involucrado en actividades personales —incluyendo una salida nocturna— que derivaron en que no se presentara al entrenamiento del domingo.

Debido a esa inasistencia, el jugador no estuvo disponible para el compromiso del lunes, dejando al equipo con una rotación más corta de lo habitual.

Las palabras del dirigente Néstor "Ché" García sobre la ausencia de Jassel Pérez en el partido ante #Mexico en el clasificatorio para el mundial de #Qatar2027 en una pregunta de @juanfrank24 pic.twitter.com/XClk2ybLZa — Romeo Gonzalez (@romeogonzalez) December 2, 2025

Las palabras del "Ché"

Consultado sobre el caso durante la rueda de prensa posterior al juego, el dirigente Néstor "Che" García atribuyó la ausencia del jugador a un fuerte malestar físico: "Jassel tiene en la parte lumbar un dolor muy grande que no se podía ni doblar. Entonces, por eso no fue parte del equipo", afirmó el técnico argentino.

La baja de Pérez obligó a la selección dominicana a enfrentar a México con un hombre menos en su plantilla, en un partido que terminó en derrota para el combinado nacional.

Derrota

El equipo nacional cayó la noche del lunes ante México. Dos tiros libres convertidos por Moisés Andriassi, tras recibir falta de Andrés Feliz, cuando restaban tres segundos, permitió a los norteamericanos igualar y tomar la ventaja para el triunfo 89-88.