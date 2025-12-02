Nikola Jokic y Cade Cunningham, elegidos jugadores del mes en la NBA

Nikola Jokic y Cade Cunningham fueron escogidos jugadores del mes en la NBA ( FUENTE EXTERNA )

El pívot serbio Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets, y el base estadounidense Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, fueron elegidos como los mejores jugadores del mes en la Conferencia Oeste y en la Este, respectivamente, por los encuentros disputados entre octubre y noviembre.

Jokic, de 30 años, promedió 28,9 puntos, 12,4 rebotes y 10,9 asistencias en los 19 partidos que los Nuggets disputaron en esos dos meses, en los que sumó 10 triples dobles.

El equipo de Denver es actualmente cuarto en el Oeste tras su derrota de anoche ante los Dallas Mavericks, con un balance de 14 victorias y 6 derrotas.

Jokic es líder de rebotes y asistencias

El serbio, triple ganador del MVP, es el máximo reboteador y asistente de la liga, y ocupa el sexto escalafón en la lista de anotadores.

Cunningham, primera elección del 'Draft' de 2021, es la estrella de unos Pistons que marchan líderes en el Este con 17 victorias y 4 derrotas.

El base de 24 años promedió 28,8 puntos, 9,4 asistencias y 6,4 rebotes por encuentro entre octubre y noviembre, en el que los Pistons igualaron su mejor racha histórica de victorias con 13 triunfos consecutivos.EFE

