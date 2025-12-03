Muere a los 57 años Elden Campbell, ex Lakers que ganó el campeonato con los Pistons

Elden Campbell (41) en una imagen de archivo durante un partido contra los Portland Trail Blazers. ( FUENTE EXTERNA )

Elden Campbell, expívot de los Lakers quien brilló en Los Ángeles antes de ganar un campeonato en Detroit, falleció el martes, según Los Angeles Times. Tenía 57 años.

Varios excompañeros de Campbell, entre ellos Byron Scott y Cedric Ceballos, rindieron homenaje al pívot el martes. Se desconoce la causa de su muerte.

Tras una brillante carrera universitaria en Clemson, Campbell fue seleccionado por los Lakers de su ciudad natal con la 27.ª selección global del Draft de la NBA de 1990. Campbell creció en Los Ángeles y asistió a la escuela secundaria Morningside en Inglewood antes de jugar en Clemson.

Aunque Campbell no jugó mucho como novato (promediando solo 7,3 minutos y 2,8 puntos por partido), estuvo a punto de ganar un título en su primer año. Los Lakers llegaron a las Finales de la NBA durante la temporada 1990-91, donde el equipo cayó ante los Chicago Bulls.

La temporada siguiente, Campbell asumió un papel mucho más importante, jugando 23,2 minutos por partido y aumentando su anotación a 7,1 puntos. A partir de entonces, mostró una mejora constante, aumentando sus puntos por partido cada año durante sus primeras siete temporadas en la NBA. Campbell se convirtió en titular a tiempo completo con el equipo durante la temporada 1993-94, su cuarta en la NBA.

Los Lakers no tuvieron mucho éxito en postemporada durante ese período, pero la ayuda estaba en camino. En 1996, los Lakers adquirieron a Kobe Bryant en un intercambio el día del draft y firmaron a Shaquille O'Neal con un contrato de siete años. Los Lakers mostraron potencial esa temporada, pero Campbell no duró lo suficiente como para ver a Bryant y O'Neal convertirse en una de las duplas más dominantes del baloncesto.

Su paso por Charlotte

Al año siguiente, Campbell fue traspasado a los Charlotte Hornets. Registró números sólidos con el equipo, pero se perdió el tricampeonato de los Lakers. Campbell permaneció con los Hornets hasta 2002, cuando el equipo se trasladó a Nueva Orleans. Ese año, fue traspasado a los Seattle Supersonics, donde jugó 15 partidos como reserva.

Con su carrera llegando a su fin, Campbell encontró el entorno ideal para sus habilidades. Se unió a los Detroit Pistons antes de la temporada 2003-04 de la NBA, donde fue un defensor suplente fiable en un equipo que se enorgullecía de evitar que los rivales anotaran.

Los Pistons llegaron a las Finales de la NBA esa temporada, donde se enfrentaron al antiguo equipo de Campbell, los Lakers. Campbell recibió excelentes calificaciones por su defensa contra O'Neal durante la serie, que los Pistons ganaron en cinco partidos.

Durante sus 15 temporadas en la NBA, la mayoría con los Lakers, Campbell promedió 10,3 puntos y 5,9 rebotes.