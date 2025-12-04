Las Altagracia quita invicto al Progreso Juvenil y Olimpo gana el primero en torneo superior LIBASADO

El equipo de La Altagracia ha jugado un electrizante baloncesto para lograr tres triunfos en línea. ( FUENTE EXTERNA. )

Los jugadores Robert de Jesús y Francisco Dajen, se combinaron para 64 puntos, y el epuipo La Altagracia superó 106-90 al Progreso Juvenil para quitarles el invicto, dentro del VII Torneo Superior de Santo Domingo Oeste, organizado por LIBASADO.

Tanto De Jesús como Dajen encestaron 32 puntos cada uno para dar la tercera victoria consecutiva del certamen a La Altagracia 3-1, empatando con Progreso.

De Jesús agregó 15 asistencias; Nael Félix anotó 23 con 12 rebotes y Fernando Encarnación 12 con 17 rebotes por los ganadores.

Por Progreso, Angel Parreño anotó 25 puntos con 16 rebotes, Edwin Rojas, 17 puntos y Raniel Montero 15 puntos y 11 rebotes.

En el segundo partido de la jornada del miércoles ultimo, Olimpo obtuvo su primer triunfo tras derrotar en un apretado encuentro 121-120 a Las Caobas.

Kelvin Jiménez lideró a los ganadores con 33 puntos y 5 rebotes, Dannel Valdez, 22 puntos 5 rebotes y 8 asistencias y Stefano Cheremy 18 puntos y 5 rebotes.

Por Las Caobas, Jefferson Montero estuvo cerca del triple doble con 41 puntos 9 rebotes y 8 asistencias, secundado por Tommy Aponte con 21 puntos y 11 rebotes y Leandro Cabrera 18 puntos, 5 rebotes 4 asistencias.

Los representativos de Las Caobas y Progreso Juvenil venian de lograr victorias en la doble jornada del pasado domingo.

El certamen está dedicado a los Carnavales de Santo Domingo Oeste, con especial reconocimiento al ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Julio Martínez Pozo, presidente del Comité Organizador y Agustín Matos, de LIBASADO, resaltan el éxito del evento en las dos primeras semanas

Sigue este viernes

El VII Superior de Santo Domingo Oeste sigue este viernes 5 de diciembre con una doble cartelera a partir de las 7:00 pm en el polideportivo techado de Las Caobas, escenario del evento.

A primera hora chocan Olimpo y Buenos Aires y a segunda hora Las Caobas y Progreso Juvenil.

El evento cuenta con los patrocinios de Refidomsa, Ministerio de Interior y Policía, Dirección de Aduanas, Banreservas, Ministerio Administrativo de la Presidencia, INAVI y el Consejo de Regidores de Santo Domingo Oeste.