Jugadores del Club Mauricio Báez realizan visita de cortesía al Banreservas

El presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, recibe la chaqueta oficial del Mauricio Báez, de parte de Leo Corporán, presidente fundador de la Fundación Mauricio Báez; Gerardo Suero, capitán del equipo y Melvyn López, entrenador. Desde la izquierda figuran Pavel John Domínguez, Eduardo Mejía, Danilo Núñez, Eduardo Pereyra, Diego Moquete, César Heredia, Shamil Ballas, Amaury Heredia, Ruddy Martínez y Juan Heredia Pichardo. ( FUENTE EXTERNA )

Los jugadores y ejecutivos del Club Mauricio Báez, campeones de las últimas tres versiones del TBS Distrito realizaron una visita de cortesía al presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera.

El ejecutivo calificó al club Mauricio Báez, como el mejor ejemplo para la juventud dominicana.

"Ustedes representan el ejemplo perfecto de que en la juventud dominicana hay muchas cosas buenas y que el esfuerzo de apoyar el deporte que hemos realizado como entidad ha valido la pena", dijo Aguilera.

Un verdadero MVP

El economista valoró la figura de Leo Corporán, por todo su impacto a favor de la juventud de Villa Juana, sectores aledaños y sus aportes al desarrollo clubístico en el país.

"Si aquí hay un verdadero MVP, es Leo Corporán, su trabajo con el Mauricio Báez ha impactado a toda la sociedad.

Entrega de chaqueta

Un acto especial dentro del encuentro, fue la entrega de la chaqueta oficial del Mauricio Báez, con su apellido Aguilera al dorso y el número 62, que simboliza los años de fundación del club.

Amaury Heredia, gerente general del equipo superior, presentó a cada uno de los jugadores y realizó un recuento de sus trayectorias como baloncestistas y sobre todos los éxitos que han cosechado como grupo en el Torneo de Baloncesto Distrital.

También participaron en el encuentro, Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas, Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa y Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de mercadeo.