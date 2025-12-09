Tyson Pérez se aleja de RD con cambio de regla en FIBA

Tyson Pérez promedió 9.5 puntos y 9 rebotes con España en cuatro juegos. ( CRISTINA QUICLER/AFP )

José Miguel Pérez Balbuena "Tyson Pérez" nació en Santo Domingo hace 29 años y cuando tenía nueve su familia se lo llevó a España, donde en 2019 debutó en la primera división del básquet (ACB) donde juega hasta la actualidad.

Este delantero de 6´8 pies entre 2021 y 2023 disputó cuatro partidos con la selección ibérica, pero renunció a esta en 2024 y desde entonces espera que la FIBA lo libere para representar al país donde nació.

Sin embargo, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) acaba de introducir el mes pasado una serie de modificaciones que prácticamente cierran las puertas a que Pérez se uniforme junto a Chris Duarte y Andrés Feliz.

La Junta Central del organismo aprobó enmiendas y a partir de ahora los jugadores que hayan participado con una selección nacional en torneos oficiales de mayores no podrán luego representar a otro país.

En la Fedombal no tiran la toalla con Pérez y esperan más detalles para conocer los próximos pasos, dado que el jugador dispone de pasaporte dominicano ante de la mayoría de edad.

"Estamos contactando a FIBA, en su parte legal, para que nos den con claridad cómo sería el tema de Tyson", le dijo a Diario Libre Junior Páez, gerente general de la selección nacional de mayores de la República Dominicana.

Suben la edad

La reunión del buró de FIBA también aprobó una enmienda que puede beneficiar a países como la República Dominicana con su amplia diáspora.

En lo adelante, los jugadores que obtengan un pasaporte antes de cumplir los 18 años -y no 16, como se exigía previamente- no serán considerados como restringidos.

Fue la regla que evitó que Charlie Villanueva jugara como nativo con el equipo dominicano y tuviera que ocupar la plaza de jugador extranjero.