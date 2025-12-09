Los Suns y los Spurs ganan previo a los cuartos de final de la Copa NBA

Mark Williams #15 de los Phoenix Suns intenta lanzar contra Draymond Green de los Golden State Warriors durante el primer cuarto en el Chase Center el 4 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. ( EZRA SHAW/GETTY IMAGES/AFP )

Con una ofensiva equilibrada, Phoenix derrotó a Minnesota por 108-105 este lunes en la NBA a pesar de la destacada actuación de Anthony Edwards, que anotó 40 puntos, mientras que San Antonio venció a los New Orleans Pelicans por 135-132.

Phoenix, que no contó con su máximo anotador, Devin Booker, lesionado en la ingle, mejoró su récord a 14-10 y acabó con la racha de cinco victorias consecutivas de los Timberwolves.

Mark Williams lideró la ofensiva de los Suns con 22 puntos, siendo uno de los seis jugadores de Phoenix en anotar en doble dígito.

Por su parte, los Spurs, todavía sin su astro francés Victor Wembanyama debido a una distensión en la pantorrilla izquierda que lo ha mantenido fuera de las canchas durante 11 partidos, tuvieron 24 puntos de Harrison Barnes y 22 del suplente Dylan Harper para derrotar a los Pelicans a domicilio.

El base Stephon Castle, quien se perdió las últimas tres semanas por una lesión en la cadera, regresó en los Spurs y aportó 18 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Racha de victorias

Los Suns (14-10) y los Spurs (16-7) ganaron sus últimos partidos de preparación antes de jugar el miércoles su partidos de cuartos de final de la Copa NBA.

San Antonio se enfrentará a Los Angeles Lakers y Phoenix a Oklahoma City Thunder, el equipo con el mejor récord de la NBA (23-1) y que intentará extender su racha de 15 victorias consecutivas.

Los cuartos de final de la Copa NBA comienzan el martes con los partidos Miami contra Orlando y Nueva York contra Toronto.

En el tercer y último partido de este lunes, los Indiana Pacers vencieron a los Sacramento Kings por 116-105.