La Altagracia conquista primer lugar en torneo superior de baloncesto Libasado

Francisco Dajer (5), Geremias Pérez (1) se felicitan luego de la clasificación del equipo La Altagracia. Parcialmente visible, Onton Rosario (2).

El equipo de la Altagracia finalizó en primer lugar y se adjudicó la vuelta regular del VII Torneo Superior de Santo Domingo Oeste, organizado por Libasado y dedicado a los Carnavales de Santo Domingo Oeste, Herrera y Manoguayabo, con una mención especial al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

El representativo de La Altagracia culminó la vuelta regular con marca de 3-1, empatado con Progreso Juvenil 3-1 y 7 puntos, pero se ubicó en primer lugar.

Luego de un mal comienzo, La Altagracia remontó para ganar sus últimos tres encuentros para ser el mejor de la regular.

En tercera posición quedó el Iván Guzmán Klang con marca de 3-2, con 6 puntos, y que salió airoso en su último partido ante Olimpo con un apretado marcador de 93-91.

David Peguero encabezó el ataque de IGK con 24 puntos y 9 rebotes, mientras que Manuel García anotó 23 y José Luis Fusán 19.

El IGK sobrevivió a 33 puntos de Patricio Valdez por Olimpo, quien tuvo una tórrida ofensiva.

Las Caobas ocupó la importante cuarta posición del evento con marca de 2-2.

Fueron eliminados los equipos V Centenario, Olimpo y Buenos Aires, que completaban la mátricula del evento.

Las semifinales

El presidente ejecutivo de Libasado, Agustín Matos y el presidente del Comité Organizador, periodista Julio Martínez Pozo, adelantan que la ronda semifinal se inicia esta misma semana.

"Estamos muy contentos con el éxito del torneo y en las próximas horas estaremos anunciando la fecha de inicio de la semifinal", exclaman.

El evento cuenta con los patrocinios de Refidomsa, Ministerio de Interior y Policía, Dirección de Aduanas, Banreservas, Ministerio Administrativo de la Presidencia, INAVI y el Consejo de Regidores de Santo Domingo Oeste.