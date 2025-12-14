Los Spurs y los Knicks pugnarán por el título de la Copa NBA

<app-viewer-title></app-viewer-title>

Los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York pugnarán el martes por el título de la Copa NBA tras vencer a los Thunder de Oklahoma y a los Magic de Orlando, respectivamente, en las semifinales de este sábado en Las Vegas.

Los Spurs encontraron inspiración en el regreso de su gran estrella, Victor Wembanyama, quien lideró una magnífica actuación de su equipo después de doce partidos de ausencia por una distensión en la pantorrilla izquierda.

El prodigio francés de 21 años, que no actuaba desde el 14 de noviembre, anotó 22 puntos para propinar a Oklahoma City (111-109), vigente campeón de la liga norteamericana de baloncesto, su segunda derrota de la temporada.

Wemby inició la segunda semifinal del día en la banca por primera vez en su corta carrera. Disputó 21 minutos, en los que sirvió dos asistencias y recuperó nueve rebotes para convertirse en la gran figura de la noche en el T-Mobile Arena.

"Tenía minutos limitados y debía sacarle provecho", dijo la estrella francesa. "Ganar frente a un rival como este requiere de un esfuerzo en equipo".

San Antonio se repuso luego de estar abajo por 16 puntos con una racha de 13 puntos consecutivos antes de finalizar la primera parte.

El partido fue un verdadero clásico de la Copa NBA, un torneo eliminatorio de mitad de temporada que celebra su tercera edición y está teniendo un gran éxito entre el público y los jugadores.

Hubo todo tipo de jugadas espectaculares en defensa y acrobáticas definiciones frente a la canasta, y un final dramático.

- Brunson brilla con los Knicks -

Todo se decidió con un intento desesperado de último segundo de Alex Caruso que terminó pegando en la parte trasera del tablero y que fue discutido por una posible falta que no vieron los oficiales.

Para los Thunder (24-2), la segunda derrota de la temporada los deja sin la posibilidad de repetir como finalistas de la Copa, tras perder la pasada edición ante Milwaukee, y pone fin a una racha de 16 triunfos consecutivos.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, ganador al premio al Jugador Más Valioso (MVP) la campaña anterior de la NBA, conectó uno de sus siete intentos desde la línea de tres en una noche del 24% (9/37) de efectividad para Oklahoma.

Más temprano, la victoria de los Knicks también contó con una actuación superlativa, la de Jalen Brunson, quien anotó 40 puntos en el triunfo 132-120 sobre Orlando Magic.

El base estrella de 29 años firmó la mayor cantidad de canastas del partido y otorgó la chance a su franquicia de ganar su primer trofeo desde 1973.

"El entrenador encendió el fuego en nosotros en el primer cuarto", dijo Brunson, al término del juego en el T-Mobile Arena. "El primer tiempo muerto del partido cambió todo para nosotros".

El buen estado de forma ofensivo de los Knicks resultó demasiado para un Orlando plagado de lesiones, que en el choque de semifinales vio ampliar la racha reciente de Nueva York a nueve victorias en diez partidos.

- Dinero y gloria -

Los Knicks cedieron brevemente su ventaja inicial poco después del descanso, pero Orlando finalmente no pudo seguir el ritmo de Brunson, que al término del tercer cuarto dejó al base rival Anthony Black sentado impotente en el suelo antes de ejecutar un tiro en suspensión de tres puntos.

Jalen Suggs logró 26 puntos, el máximo de Orlando, pero no pudo completar el partido tras sufrir una aparente lesión en el costado izquierdo.

Los Magic, que cerraron su mejor presentación en la competición, con un balance de una derrota en seis partidos, también notaron la ausencia del alero alemán Franz Wagner, su máximo anotador esta campaña, baja por una lesión en el tobillo izquierdo.

Además del título de la Copa, que se decedirá el martes en Las Vegas, los jugadores compiten por dinero en efectivo (unos 530.000 dólares para cada miembro del equipo campeón), lo que añade emoción a los enfrentamientos apenas unas semanas después del inicio de la temporada regular de la NBA.

