Karl-Anthony Towns donará a la República Dominicana los US$530 mil dólares que ganó en la Copa NBA

Karl-Anthony Towns, pívot de los Knicks, celebra el título de la Copa NBA y anuncia la donación íntegra de su premio de US$530,000 a proyectos sociales en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Karl-Anthony Towns decidió que el mayor rédito del título de la Copa NBA no quedara en su cuenta bancaria. El pívot de los New York Knicks anunció que donará íntegramente a la República Dominicana los US$530,000 que recibió como premio tras la coronación de su equipo, una suma que será canalizada a través de su fundación para programas comunitarios y proyectos de vivienda dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad.

Los Knicks se proclamaron campeones del torneo de media temporada al vencer 124-113 a los San Antonio Spurs en la final disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Con el triunfo, la franquicia neoyorquina se convirtió en la tercera en alzarse con el trofeo y garantizó a cada jugador un incentivo superior al medio millón de dólares.

Towns, de 30 años, tuvo una actuación determinante pese a arrastrar molestias en la pantorrilla. Terminó el partido con 16 puntos, 11 rebotes y dos robos, acertando seis de sus 12 lanzamientos, en un duelo de alto ritmo ofensivo que exigió aportes clave en ambos lados de la cancha.

KAT Team Foundation

El gesto solidario del jugador está estrechamente ligado a su historia personal. Hijo de madre dominicana, Jacqueline Cruz, Towns mantiene vínculos permanentes con el país y ha vestido la camiseta de la República Dominicana en competencias internacionales, incluida la Copa Mundial FIBA 2023.

En 2017 fundó la KAT Team Foundation, dedicada a ampliar oportunidades educativas, apoyar a jóvenes de escasos recursos y promover la concienciación sobre el autismo. Su labor filantrópica le valió en 2024 el Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award, uno de los reconocimientos sociales más relevantes de la NBA.

Para los Knicks, el título confirma su buen momento competitivo. Para Towns, el campeonato adquiere un significado adicional: convertir el premio deportivo en inversión social directa para la República Dominicana.