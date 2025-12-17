×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Karl Towns
Karl Towns

Karl Towns, el primer dominicano campeón de la Copa NBA

Tiene el reto de darle a la ciudad de Nueva York su primer campeonato de la NBA en más de 50 años

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Karl Towns, el primer dominicano campeón de la Copa NBA
Karl Towns sostiene el trofeo de campeones de la Copa NBA 2025. (AFP)

Karl-Anthony Towns inscribió su nombre en la historia del baloncesto dominicano al convertirse en el primer jugador criollo en proclamarse campeón de la NBA Cup, pero el desafío que ahora enfrenta con los Knicks de Nueva York es aún más ambicioso: darle a la franquicia su primer título de la NBA desde la temporada 1972-73, una sequía que se extiende por más de medio siglo.

El estelar delantero fue pieza clave en la victoria de Nueva York 124-113 sobre los San Antonio Spurs el pasado martes, aportando 16 puntos y 11 rebotes en la final del torneo, un desempeño que consolidó su impacto con el conjunto neoyorquino. 

Towns y los Knicks tienen el reto inmediato de convertirse en los primeros en avanzar más allá de la primera ronda de los playoffs luego de coronarse en la NBA Cup, los Los Ángeles Lakers, campeones en 2023, y los Milwaukee Bucks, ganadores en 2024, no pudieron. 

Con Towns como uno de sus pilares, Nueva York busca romper no solo la sequía de títulos, sino también la percepción de un equipo incapaz de trascender en abril y mayo.

La organización no levanta el trofeo Larry O´Brien desde la era de Willis Reed, Walt Frazier y Bill Bradley, y cada intento reciente ha terminado quedándose corto en el momento decisivo.

En coherencia con ese enfoque, los Knicks han decidido no izar el banderín de campeones de la NBA Cup en el Madison Square Garden, de acuerdo con un reporte del periodista Ian Begley de SNY, una señal clara de que el objetivo principal sigue siendo el campeonato de liga y no los logros intermedios.

El último fue en 2012-13

El último banderín que cuelga en la casa de los Knicks corresponde al título de la División Atlántica de la temporada 2012-13, una referencia que subraya la prudencia institucional y la obsesión histórica del equipo por regresar a la cima de la NBA.

RELACIONADAS

Para Towns, el reto combina orgullo personal y responsabilidad colectiva. Ya hizo historia como dominicano; ahora aspira a liderar el proyecto que devuelva a Nueva York al lugar que su fanaticada y su historia reclaman desde hace más de cinco décadas.

TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.