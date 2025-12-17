Los Knicks vencen a los Spurs y se consagran campeones de la Copa NBA

Karl-Anthony Towns terminó con 16 puntos y 11 rebotes en el triunfo de los Knicks de Nueva York sobre los San Antonio Spurs en la final de la NBA Cup. ( FUENTE EXTERNA )

Jalen Brunson anotó 25 puntos y OG Anunoby sumó 28 para que los New York Knicks cortaran una racha de 52 años sin ganar un título, al vencer este martes por 124 a 113 a los San Antonio Spurs y conquistar la Copa NBA de 2025.

El pívot dominicano Karl-Anthony Towns terminó el encuentro con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para apoyar las actuaciones de Brunson y Anunoby.

El prodigio francés Victor Wembanyama, de 21 años, solo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, disputada en Las Vegas (Estado de Nevada), con seis rebotes y una asistencia.

Robinson fue de ayuda

Brunson y Anunoby fueron determinantes para la victoria de los Knicks y además del apoyo del dominicano contaron con actuación del centro Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros y capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva.

