×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Copa NBA
Copa NBA

Los Knicks vencen a los Spurs y se consagran campeones de la Copa NBA

El dominicano Karl-Anthony Towns logró un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes.

    Expandir imagen
    Los Knicks vencen a los Spurs y se consagran campeones de la Copa NBA
    Karl-Anthony Towns terminó con 16 puntos y 11 rebotes en el triunfo de los Knicks de Nueva York sobre los San Antonio Spurs en la final de la NBA Cup. (FUENTE EXTERNA)

    Jalen Brunson anotó 25 puntos y OG Anunoby sumó 28 para que los New York Knicks cortaran una racha de 52 años sin ganar un título, al vencer este martes por 124 a 113 a los San Antonio Spurs y conquistar la Copa NBA de 2025.

    El pívot dominicano Karl-Anthony Towns terminó el encuentro con un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para apoyar las actuaciones de Brunson y Anunoby. 

    El prodigio francés Victor Wembanyama, de 21 años, solo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, disputada en Las Vegas (Estado de Nevada), con seis rebotes y una asistencia.

    RELACIONADAS

    Robinson fue de ayuda

    • Brunson y Anunoby fueron determinantes para la victoria de los Knicks y además del apoyo del dominicano contaron con actuación del centro Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros y capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva.

    rcw/pst/ma

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.