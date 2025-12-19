×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abadina
Abadina

Abadina enfoca su nueva gestión en la unidad y la transparencia

La directiva encabezada por Edwin Castillo resalta el respaldo incondicional de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y abre las puertas a directivos de gestiones pasadas para integrar comisiones de trabajo.

    Expandir imagen
    Abadina enfoca su nueva gestión en la unidad y la transparencia
    Edwin Castillo, presidente de la Abadina (FUENTE EXTERNA)

    El Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) celebró este viernes su primera sesión formal de trabajo tras cumplirse una semana de su juramentación legal.

    En este encuentro, la directiva trazó una hoja de ruta modernizadora basada en la tecnología, la transparencia y una política de puertas abiertas.

    La reunión estuvo encabezada por Edwin Castillo, presidente; Héctor Junior Gil, vicepresidente; el Inmortal del Deporte, José -Boyón- Domínguez, secretario general;  Raúl Peña (Koby), tesorero; Alex López, secretario de Organización; y Santos María en la dirección de prensa.

    Participaron además, los vocales Cristóbal Encarnación, César Pilarte y Anthony Fernández.

    Respaldo federativo e institucional

    La nueva directiva expresó un agradecimiento especial a la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) por su cálida bienvenida y su reiterada intención de brindar apoyo incondicional a esta gestión.

    Asimismo, se extendió el reconocimiento a las demás instituciones importantes del Distrito Nacional que han manifestado su compromiso con el fortalecimiento del deporte en la capital.

    Unidad y Experiencia:

    "La Unión hace la Fuerza"

    En un gesto de apertura, el Comité Ejecutivo invitó formalmente a todos los clubes y a los miembros de directivas pasadas a integrarse a las comisiones de trabajo.

    "Estamos convencidos de que la unión hace la fuerza. La experiencia de quienes han trabajado anteriormente por Abadina es un activo
    invaluable que queremos sumar para alcanzar nuestras metas", subrayó el presidente Edwin Castillo.

    Innovación, Automatización y Acceso Total Como hito principal, se anunció que todas las operaciones financieras, administrativas y eventos deportivos serán gestionados mediante herramientas tecnológicas, permitiendo una automatización que optimizará el acceso a la información.

    La directiva aseguró que toda la contabilidad y los reportes de gestión estarán disponibles de manera digital y física para el consumo de todos los interesados.

    RELACIONADAS

    Ejes Estratégicos

    La nueva gestión se fundamentará en: Financieramente: Gestión y entrega de fondos operativos bajo un modelo de transparencia absoluta.

    Técnicamente: Supervisión competitiva, arbitraje y reglamentos apoyados en sistemas de validación tecnológica.

    Socialmente: Acuerdos de formación y prevención para el desarrollo humano e integral de los atletas.

    Administrativamente: Validación de estructuras de franquicias y organización de asambleas con procesos automatizados.

    Con esta visión integradora y moderna, Abadina inicia una etapa de fortalecimiento institucional, reafirmando su compromiso con la eficiencia y el bienestar de los clubes del Distrito Nacional.

    Comité Ejecutivo ABADINA (2025-2027)

    Edwin Castillo 
    Presidente
    Héctor Junior Gil
    Vicepresidente
    José -Boyón- Domínguez
    Secretario General
    Raúl Peña
    Tesorero
    Alex López
    Secretario de Organización
    Santos María
    Prensa
    Cristóbal Encarnación, Vocal
    César Pilarte, Vocal
    Anthony Fernández, Vocal

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.