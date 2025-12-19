Abadina enfoca su nueva gestión en la unidad y la transparencia

Edwin Castillo, presidente de la Abadina ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) celebró este viernes su primera sesión formal de trabajo tras cumplirse una semana de su juramentación legal.

En este encuentro, la directiva trazó una hoja de ruta modernizadora basada en la tecnología, la transparencia y una política de puertas abiertas.

La reunión estuvo encabezada por Edwin Castillo, presidente; Héctor Junior Gil, vicepresidente; el Inmortal del Deporte, José -Boyón- Domínguez, secretario general; Raúl Peña (Koby), tesorero; Alex López, secretario de Organización; y Santos María en la dirección de prensa.

Participaron además, los vocales Cristóbal Encarnación, César Pilarte y Anthony Fernández.

Respaldo federativo e institucional

La nueva directiva expresó un agradecimiento especial a la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) por su cálida bienvenida y su reiterada intención de brindar apoyo incondicional a esta gestión.

Asimismo, se extendió el reconocimiento a las demás instituciones importantes del Distrito Nacional que han manifestado su compromiso con el fortalecimiento del deporte en la capital.

Unidad y Experiencia:

"La Unión hace la Fuerza"

En un gesto de apertura, el Comité Ejecutivo invitó formalmente a todos los clubes y a los miembros de directivas pasadas a integrarse a las comisiones de trabajo.

"Estamos convencidos de que la unión hace la fuerza. La experiencia de quienes han trabajado anteriormente por Abadina es un activo

invaluable que queremos sumar para alcanzar nuestras metas", subrayó el presidente Edwin Castillo.

Innovación, Automatización y Acceso Total Como hito principal, se anunció que todas las operaciones financieras, administrativas y eventos deportivos serán gestionados mediante herramientas tecnológicas, permitiendo una automatización que optimizará el acceso a la información.

La directiva aseguró que toda la contabilidad y los reportes de gestión estarán disponibles de manera digital y física para el consumo de todos los interesados.

Ejes Estratégicos

La nueva gestión se fundamentará en: Financieramente: Gestión y entrega de fondos operativos bajo un modelo de transparencia absoluta.

Técnicamente: Supervisión competitiva, arbitraje y reglamentos apoyados en sistemas de validación tecnológica.

Socialmente: Acuerdos de formación y prevención para el desarrollo humano e integral de los atletas.

Administrativamente: Validación de estructuras de franquicias y organización de asambleas con procesos automatizados.

Con esta visión integradora y moderna, Abadina inicia una etapa de fortalecimiento institucional, reafirmando su compromiso con la eficiencia y el bienestar de los clubes del Distrito Nacional.

Comité Ejecutivo ABADINA (2025-2027)

Edwin Castillo

Presidente

Héctor Junior Gil

Vicepresidente

José -Boyón- Domínguez

Secretario General

Raúl Peña

Tesorero

Alex López

Secretario de Organización

Santos María

Prensa

Cristóbal Encarnación, Vocal

César Pilarte, Vocal

Anthony Fernández, Vocal