El base de los Lakers Marcus Smart es multado por insultar a los árbitros

El base de Los Angeles Lakers Marcus Smart fue multado con 35.000 dólares por hacer un gesto obsceno hacia un árbitro, anunció este sábado la NBA.

Smart enseñó el dedo medio hacia los árbitros durante el descanso de la victoria de los Lakers por 143-135 sobre los Utah Jazz el jueves en Salt Lake City.

Recibió una falta técnica durante el partido por discutir con los colegiados, mientras la frustración iba en aumento antes de que el quinteto de Los Ángeles se encaminara al triunfo.

Smart, de 31 años, fue uno de tres jugadores de los Lakers amonestados en la cancha.

El ex Jugador Defensivo del Año ya ha sido sancionado en varias ocasiones por desobediencia.

Recibió una multa de 25.000 dólares por insultar a un aficionado en 2017, otra de 15.000 por criticar a los árbitros en 2020 y otra más de 35.000 por lenguaje inapropiado hacia los oficiales en 2023, entre varias más.

El experimentado base estadounidense se unió a los Lakers esta temporada, al firmar un contrato por dos años como agente libre tras una breve etapa con los Washington Wizards.