Karl Towns se compromete con su novia Jordyn Woods en Navidad

Karl Anthony Towns anuncia su compromiso con su pareja Jordyn Woods. ( FUENTE EXTERNA )

El pívot dominicano Karl Anthony Towns, estrella de los New York Knicks en la NBA, anunció en esta Navidad su compromiso con su pareja Jordyn Woods.

Towns dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram en una publicación en colaboración con Woods junto al comentario "Marry Christmas".

De inmediato los comentarios se llenaron de felicitaciones por parte de seres queridos y seguidores del jugador.

La pareja ya tenía unos meses destilando su amor por las redes sociales: el pasado mes de noviembre Jordyn Woods le regaló a Towns por su cumpleaños número 30 el coche que tenía su difunta madre cuando él era niño.

En su publicación de Instagram, Woods compartió: "Durante el verano, Karl me preguntó si pudiera conducir cualquier auto por un día, ¿cuál sería? Yo le respondí, a lo que él contestó ´No escogería nada loco, simplemente me encantaba el auto que mi mamá tenía cuando era niño".

"Así que me embarqué en una misión estos últimos meses para encontrar el auto, enviarlo al otro lado del país, arreglarlo y hoy pude sorprenderlo con él por su 30º cumpleaños", agregó.

Victoria de los Knicks

Además, Towns celebra esta Navidad una victoria de los Knicks quienes ganaron este jueves 126-124 a los Cleveland Cavaliers tras remontar 17 puntos en el último cuarto y con 34 puntos de Jalen Brunson, que salvó la Navidad en el Madison Square Garden.

Los bases de los Knicks, Jalen Brunson y Josh Hart, compartieron la publicación en sus historias de Instagram, donde Brunson escribió: "¡Vamos!". La estrella de Chicago Sky, Angel Reese, y la medallista de oro olímpica Suni Lee estuvieron entre quienes enviaron felicitaciones en los comentarios.

Woods ha asistido con frecuencia a los partidos de Towns desde que comenzaron su relación.