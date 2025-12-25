Brunson lidera remontada navideña para que los Knicks derroten a los Cavaliers

Karl-Anthony Towns logra doble-doble en el triunfo de los Knicks de Nueva York ante los Cleveland Cavaliers ( AFP )

Jalen Brunson anotó 34 puntos y el suplente Jordan Clarkson aportó 25 para que los New York Knicks completaran una espectacular remontada y vencieran 126–124 a los Cleveland Cavaliers el jueves, abriendo la jornada del Día de Navidad en la NBA.

Los Knicks llegaron a estar 17 puntos abajo en el cuarto periodo, pero una ofensiva sostenida y el empuje de su banca les permitió dar vuelta al marcador y asegurar la victoria, marcando su tercer triunfo consecutivo en Navidad.

Towns logra doble-doble

El pívot dominicano Karl-Anthony Towns terminó con un doble-doble de 11 puntos y 14 rebotes en 27 minutos de juego.

Brunson cargó con la anotación ofensiva del equipo, mientras que jugadores como Mitchell Robinson y otros suplentes mantuvieron la presión, especialmente en momentos clave del último cuarto. La victoria en el Madison Square Garden fue una demostración de resiliencia por parte de New York ante un rival con potencial ofensivo.

El resultado pone a los Knicks con un buen impulso en la temporada regular, mientras que los Cavaliers —liderados en puntuación por Donovan Mitchell— lucharon hasta el final pero no pudieron contener la reacción final del equipo local.