Kristaps Porzingis prepara su regreso: Los Hawks lo declaran "día a día" tras superar su enfermedad

Los Atlanta Hawks están cerca de recuperar una pieza fundamental en su esquema. Kristaps Porzingis, quien ha estado fuera de acción durante las últimas dos semanas debido a una enfermedad, ha sido elevado al estatus de "día a día", según informaron fuentes a ESPN este domingo.

Aunque el gigante de 7 pies y 2 pulgadas no estará presente en el compromiso de este lunes frente al Oklahoma City Thunder, su evolución es positiva.

Los Hawks anunciaron que el jugador ha mostrado avances significativos en su proceso de reacondicionamiento físico y su regreso a las canchas podría darse tan pronto como este miércoles frente a los Minnesota Timberwolves.

Un respiro para unos Hawks mermados

La noticia llega en un momento crítico para el conjunto de Atlanta (15-18), que atraviesa una racha negativa de seis derrotas consecutivas.

La ausencia de Porzingis ha dejado un vacío difícil de llenar en la pintura; antes de su baja, el pívot promediaba 19.2 puntos, 5.6 rebotes y 1.6 tapones en 13 partidos esta temporada.

El equipo sigue lidiando con problemas de salud en su plantilla estelar:

Jalen Johnson: Descartado para el lunes por enfermedad .

Trae Young: Listado como duda por una contusión en el cuádriceps derecho.

Antecedentes de salud

Porzingis, quien llegó a Atlanta esta temporada tras un exitoso paso por los Boston Celtics (donde fue pieza clave para el título de 2024), ha tenido que manejar cuidadosamente su condición física. El año pasado fue diagnosticado con el Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural (POTS), una afección que afecta el sistema nervioso autónomo.

Aunque la reciente ausencia fue atribuida a una enfermedad general no relacionada directamente con el POTS, el equipo médico de los Hawks ha optado por la cautela para asegurar que el jugador regrese al 100% de su capacidad.

Con el regreso de Porzingis, Atlanta espera recuperar el tamaño y la protección de aro necesarios para enderezar el rumbo en una Conferencia Este que no da tregua.