Jokic abandona partido ante Miami con lesión en su pierna izquierda

El serbio Nikola Jokic abandonó este lunes el partido de los Denver Nuggets ante el Miami Heat tras confirmarse una lesión en la pierna izquierda.

Una publicación de los Nuggets en redes sociales sembró dudas sobre el regreso de Jokic al partido.

La acción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Spencer Jones intentó defender un remate del mexicano Jaime Jáquez Jr. y, en el salto, se apoyó en el tobillo del serbio, que de inmediato se tomó la rodilla izquierda.

El dirigente se preocupó

Casi de manera instantánea, el entrenador David Adelman se acercó a Jokic, quien daba muestras de dolor tirado en la duela.

Poco tiempo después logró ponerse de pie y se dirigió al vestuario caminando con dificultad.

Antes del inicio de la segunda mitad, Jokic no salió a la duela para realizar los trabajos típicos de calentamiento.

El campeón de la NBA en el 2023 salió del partido disputando 19 minutos en los que anotó 21 puntos, sirvió ocho asistencias y recuperó cinco rebotes.

"Joker" llegó al partido anotando 90 puntos en los últimos dos partidos y promediando un triple doble de 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en la temporada en curso.

