Pueblo Arriba logra primera victoria en la final de Santiago Rodríguez

Marlon Saint-Hilaire recibe el premio al Jugador Más Valioso por parte de Modesto Taveras, presidente de Abasaro. ( FUENTE EXTERNA )

El Club Pueblo Arriba aprovechó la dirección colegiada de Alan Saint-Hilaire y Víctor Peña, quienes asumieron las riendas del conjunto para guiarlo a su primera victoria 60-51 ante La Joya en el tercer partido de la serie final del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de Santiago Rodríguez.

En un encuentro caracterizado por la baja anotación y pobres porcentajes de campo, Pueblo Arriba sacó ventaja de las 20 pérdidas de balón provocadas al rival, las cuales capitalizaron con 21 puntos. Asimismo, las 14 asistencias colectivas y los 18 puntos en segundas oportunidades les permitieron mantener el control del partido.

La ofensiva de los ganadores fue encabezada por Luis Morel, quien consiguió un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes, seguido por Marlon Saint-Hilaire con 16 unidades y 9 rebotes, mientras que Odalis Rosario aportó 13 tantos.

Por los derrotados, Wascar Rodríguez encestó 22 puntos con 11 rebotes, escoltado por Ángel Alfonseca con 14 unidades y 17 rebotes, y Darlin Susaña, quien terminó con 13 puntos y 7 capturas.

Los más destacados de Abasaro

En el intermedio del partido, la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (Abasaro) y el Comité Organizador procedieron a premiar a los jugadores más sobresalientes de esta vigésima cuarta edición.

El Club Pueblo Arriba acaparó los principales honores: Marlon Saint-Hilaire fue electo Jugador Más Valioso, su compañero Luis Morel fue elegido como Refuerzo del Año y Vladimir Frías recibió la distinción de Dirigente del Año.

Asimismo, el premio al Novato del Año recayó en Víctor Thomas, mientras que Ray Hernández, del Club Gilson García, fue reconocido como el jugador más disciplinado.

En cuanto a los lideratos individuales, Carlos Delgado, del equipo El Sueño, se alzó como líder en puntos y asistencias, mientras que su compañero, Alfred Encarnación dominó el departamento de rebotes.

Finalmente, el club El Sueño fue reconocido por el mejor manejo de redes sociales del torneo.

El cuarto juego de la serie está programado para este martes, 30 de diciembre, a las 8:00 p. m. en el polideportivo José "Chachito" Carrasco con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) presidida por el Ing. Rafael Uribe.