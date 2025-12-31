JJ Redick, coach de los Lakers, señala que los árbitros tuvieron que ver en revés ante Detroit

El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick (D), conversa con el base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic (I), durante un partido de la NBA este año. ( EFE/EPA/ ERIK S. LESSER )

El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, sugirió que los árbitros jugaron un papel importante en la derrota en casa del martes por 128-106 ante los Detroit Pistons.

"Creo que probablemente hay cierta frustración cuando pierdes el balón y sientes que te están cometiendo faltas", dijo Redick, según Dave McMenamin de ESPN.

Los Pistons cometieron 26 faltas, lo que resultó en 31 tiros libres para los Lakers, mientras que a Los Angeles Lakers se le sancionaron 24 faltas, lo que resultó en 29 tiros libres para Detroit.

"Hay frustración, sin duda", añadió Redick. "Pero, repito, lo dije incluso aquí, lo dijimos esta mañana: van a cometer faltas en cada posesión. Simplemente, hay que seguir jugando".

Los Lakers perdieron 20 balones, frente a las 18 de los Pistons. Luka Doncic cometió ocho balones, el máximo del equipo, y enfatizó después la necesidad de igualar mejor la agresividad de los rivales.

"Definitivamente tenemos que igualar su físico", dijo Doncic, según McMenamin. "Ese es el objetivo. Tenemos que igualar su juego. Ya vieron que los árbitros lo dejaron pasar, así que deberíamos jugar con físico, sin duda".

Juego físico

En el primer cuarto, el base de los Lakers, Marcus Smart, recibió un golpe en la cara del alero de los Pistons, Duncan Robinson, y Smart recibió una falta técnica por discutir con los árbitros después de que el incidente no fuera revisado.

Más tarde, el alero de los Lakers, Jake LaRavia, recibió un codazo en la cabeza de Jalen Duren en el segundo cuarto. Inicialmente considerada una falta común, los árbitros la elevaron a flagrante 1 después de una revisión.

Los árbitros también le impusieron una falta técnica a Doncic por "agitar" el brazo después de que éste impactara la cara de Ronald Holland, de Detroit.

LeBron James se negó a hablar sobre la actuación de los árbitros después del partido, afirmando: "No me corresponde hablar de cómo se arbitraron o no".

Sin embargo, James, quien cumplió 41 años el martes, fue más abierto sobre los problemas de los Lakers después de que el equipo cayera a 20-11 con su cuarta derrota en cinco partidos.

"No hemos tenido un equipo completo en todo el año", dijo James.