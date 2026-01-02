Resumen NBA: Con siete triples de Norman Powell, los Heat extienden a cuatro su racha de victorias

Norman Powell #24 del Miami Heat conduce contra Dyson Daniels #5 de los Atlanta Hawks durante el segundo cuarto en el State Farm Arena el 26 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. ( TODD KIRKLAND/GETTY IMAGES/AFP )

Norman Powell logró siete triples y anotó 36 puntos para que el Miami Heat ganara su cuarto partido consecutivo, derrotando a los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, por 118-112.

Jaime Jaquez Jr. encestó 19 puntos desde la banca, mientras que Andrew Wiggins sumó 17 puntos y ocho rebotes. Bam Adebayo aportó 15 puntos y 14 rebotes, y Kel'el Ware añadió 13 rebotes.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes. El reserva Marcus Sasser aportó 18 puntos, mientras que Jalen Duren y Ausar Thompson anotaron 12 puntos cada uno. Duren jugó solo 18 minutos debido a un esguince de tobillo derecho, y Detroit perdió por tercera vez en cuatro partidos.

Rockets 120, Nets 96

Kevin Durant anotó 22 puntos y 11 asistencias contra uno de sus exequipos, y Houston se distanció en el tercer cuarto para lograr una victoria sobre un Brooklyn con un equipo inferior en Nueva York.

Amen Thompson encestó 10 de 12 tiros y lideró la ofensiva de Houston con 23 puntos, incluyendo 12 en el tercer cuarto, cuando los Rockets superaron a los Nets 37-25 en camino a su cuarta victoria consecutiva.

Durant repartió 10 asistencias por primera vez desde el 29 de diciembre de 2023, cuando jugaba con Phoenix. Alperen Sengun añadió 20 puntos y Tari Eason contribuyó con 15.

76ers 123, Mavericks 108

Tyrese Maxey anotó 34 puntos contra el equipo de su ciudad natal, y así guiar a Filadelfia a una victoria a domicilio sobre Dallas. Maxey añadió 10 asistencias, con el apoyo de VJ Edgecombe (23 puntos), Joel Embiid (22) y Quentin Grimes (19).

Grimes encestó 5 de 7 triples, mientras que Maxey encestó cuatro triples y Edgecombe acertó la mitad de sus seis triples. Max Christie lideró a los Mavericks con 18 puntos.

Brandon Williams aportó 14 puntos para Dallas, mientras que Anthony Davis añadió 13 puntos y ocho rebotes en la cuarta derrota consecutiva del equipo. El novato Cooper Flagg solo encestó 5 de 15 y terminó con 12 puntos.