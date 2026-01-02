Víctor Wembanyama no jugará contra los Pacers el viernes y estará ¨cuestionable¨ para el sábado

Víctor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs, es defendido por Asa Newell #14 de los Atlanta Hawks durante el tercer cuarto en el State Farm Arena el 19 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. ( ARCHIVO/ AFP )

La resonancia magnética de Víctor Wembanyama del jueves trajo buenos resultados al no mostrar daños en los ligamentos de la rodilla izquierda, según Michael Wright de ESPN.

Si bien la estrella de los San Antonio Spurs no viajó con el equipo a Indianápolis y se perderá el partido del viernes contra los Pacers, se espera que sea considerado cuestionable para el partido del sábado por la noche en casa contra los Portland Trail Blazers.

Wembanyama abandonó la victoria del miércoles sobre los New York Knicks con lo que, según declaró después del partido, fue una hiperextensión de la rodilla izquierda, y confiaba en que no lo dejaría fuera de juego por mucho tiempo.

"Estuve a punto de volver al partido, pero tuvieron que frenarme", dijo Wembanyama. La lesión se produjo al principio del último cuarto, con los Knicks ganando 102-96. Wembanyama pareció lesionarse la rodilla al aterrizar tras atrapar un rebote. Cayó al suelo dolorido y necesitó ayuda para levantarse.

Jugará poco

Wembanyama no regresó al juego, pero caminó hacia el banco para realizar su calentamiento cuando faltaban 1:20 minutos y se quedó allí mientras animaba a sus compañeros de equipo.

Los Spurs tienen un calendario muy intenso con siete partidos en los próximos 12 días, incluyendo tres consecutivos. San Antonio querrá gestionarlo con prudencia para no arriesgarse a agravar la lesión.