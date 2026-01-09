×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Wizards
Wizards

El base Trae Young se suma a los Wizards tras ocho temporadas en Atlanta

"Entro a este nuevo capítulo eufórico, con la cabeza en alto y la mirada al frente", escribió el jugador

    Expandir imagen
    El base Trae Young se suma a los Wizards tras ocho temporadas en Atlanta
    El base de los Hawks de Atlanta Trae Young hace un gesto tras anotar un triple en el encuentro ante los Hornets de Charlotte el martes 18 de marzo del 2025. (AP)

    El base y cuatro veces All-Star de la NBA, Trae Young, dijo este viernes en redes sociales que está "eufórico" por su fichaje con los Washington Wizards tras ocho temporadas con los Atlanta Hawks.

    "Entro a este nuevo capítulo eufórico, con la cabeza en alto y la mirada al frente", escribió Young. "Es momento de ver qué es posible cuando el respaldo es real y la visión es clara. Seguimos".

    Young promedió 25,3 puntos, 9,8 asistencias, 3,5 rebotes y 1,0 robos por partido en sus siete temporadas completas con Atlanta, aunque en la actual campaña se perdió gran parte de los juegos por un esguince en la rodilla derecha y una contusión en el cuádriceps.

    Desde que fue seleccionado en el quinto puesto del Draft de 2018, los Hawks quedaron fuera de los playoffs en cuatro ocasiones y cayeron en la primera ronda en otras dos. Su mejor desempeño llegó en la temporada 2020-21, cuando Atlanta alcanzó las finales de la Conferencia Este, donde cayó ante Milwaukee.

    "Los últimos años no fueron como yo quería", reconoció Young. "Mi objetivo siempre fue llevar un campeonato a Atlanta. Pero entre las lesiones, los contratiempos y situaciones que no tenían sentido, nunca llegamos a mostrar todo nuestro potencial".

    A sus 27 años, Young deja a unos Hawks con marca 18-21, novenos en la Conferencia Este, tras 493 partidos, todos como titular, para sumarse a unos Wizards que marchan 10-26, penúltimos del Este.

    Washington confirmó que el intercambio incluye el envío del alero Corey Kispert y el escolta CJ McCollum a Atlanta.

    Young promedió más de 25 puntos y 10 asistencias en las temporadas 2022-23 y 2023-24, una hazaña consecutiva en la NBA que solo lograron Nikola Jokic, Russell Westbrook y Oscar Robertson.

    En la campaña 2021-22, lideró la liga tanto en puntos como en asistencias, uniéndose a Nate Archibald (1972-73) como los únicos jugadores en conseguir ese doble liderazgo en una misma temporada.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.