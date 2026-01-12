La Altagracia vence a Progreso y es el campeón del torneo superior Libasado

Los jugadores de La Altagracia resultaron ser los campeones del torneo. ( FUENTE EXTERNA. )

Robert de Jesús registró tres disparos de tres en linea y Fernando Encarnación encestó uno sepulturero restando pocos segundos, y el equipo La Altagracia derrotó 91-85 en un partido decisivo al club Progreso, para coronarse como los nuevos campeones del VII Torneo Superior de Baloncesto Santo Domingo Oeste, "Copa Refidomsa", organizado por LIBASADO.

La Altagracia (V Centenario), remontó luego de caer en el primer encuentro para ganar los dos siguientes y la serie concluyó 2-1.

Robert de Jesús fue la principal figura ofensiva del juego celebrado a casa llena en el polideportivo Las Caobas con 33 puntos y siete triples.

Con esta proclama, el Club V Centenario (La Altagracia), se consagra como el nuevo monarca del baloncesto superior de Santo Domingo Oeste.

El partido decisivo mantuvo en vilo al público todo el tiempo u la primera mitad concluyó empate a 68 puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/whatsapp-image-2026-01-12-at-165959-03047013.jpeg Los jugadores victoriosos, celebraron en toda la cancha. (FUENTE EXTERNA.)

Los destacados

Fernando Encarnación con 16 puntos, 13 rebotes y Maicol Moya, 17 puntos y 8 rebotes, secundaron a De Jesús en el ataque.

Por Progreso, Smailin Encarnación coló 25, Ezequiel Perez 20 con siete rebotes y Luis Morel 19 puntos.

El torneo superior de Santo Domingo Oeste, tuvo como patrocinador oficial al Ministerio de Deportes, con una dedicatoria especial a los Carnavales de Herrera, Manoguayabo y Hato Nuevo, con un reconocimiento especial al ministro de Deportes, Kelvin Cruz.