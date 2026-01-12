Resumen NBA: Towns anota 20 con 11 rebotes y los Knicks son líderes de la división atlántica

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks es captado en acción contra los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena el 5 de enero de 2026 en Detroit, Michigan. ( GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

El centro dominicano Karl Anthony encestó 20 puntos y atrapó 11 rebotes para que la racha de cinco victorias seguidas de los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter llegara a su fin con una derrota ante los New York Knicks por 123-114.

El base Jalen Brunson y el alero O.G. Anunoby anotaron 26 y 24 puntos para los neoyorquinos mientras el israelí Deni Avdija, uno de los jugadores más mejorados de la temporada, volvió a liderar a los locales con 25 tantos.

Ahora los Knicks (25-14) son los líderes de la división atlántica de la Conferencia Este, al sacarle medio juego de ventaja a los Boston Celtics.

El veterano Jrue Holiday, exfigura de los Celtics, regresó a la acción después de casi dos meses de baja aportando 8 puntos en 16 minutos para Portland.

Pese al tropiezo, los Trail Blazers mantienen su inesperada presencia en la zona del repechaje a los playoffs del Oeste, con un registro de 19-21.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/wembanyama-despluma-a-los-hawks-y-los-76ers-frenan-a-knicks-de-towns-7e9026e2-af316215.jpg Víctor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs, es defendido por Asa Newell #14 de los Atlanta Hawks durante el tercer cuarto en el State Farm Arena el 19 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. (ARCHIVO/ AFP)

Wemby vuelve al quinteto

Con una canasta ganadora frente al gigante Victor Wembanyama, Anthony Edwards comandó la victoria del domingo de los Minnesota Timberwolves 104-103 frente a los San Antonio Spurs, que desperdiciaron 19 puntos de ventaja.

Ante su público de Minneapolis, los Timberwolves confirmaron el domingo su buen momento de forma con un valioso triunfo frente a San Antonio, segundo clasificado de la Conferencia Oeste tras los Oklahoma City Thunder.

Los Wolves, cuartos del sector a 1,5 victorias de los Spurs, no se entregaron cuando los visitantes mandaban por 19 puntos a mediados del tercer cuarto (69-50).

Wembanyama, protagonista de la primera mitad con 16 puntos, estaba de vuelta en el quinteto inicial tras una semana dosificado desde el banco por problemas físicos.

La movilidad y envergadura del fenómeno francés, que terminó con 29 puntos y 7 rebotes, resultaban inabordables para su compatriota Rudy Gobert (2 puntos) hasta que varios ajustes defensivos de Minnesota hicieron efecto.

En el último cuarto Julius Randle (15) consiguió contener a Wemby y el ataque texano se resintió hasta convertir apenas 5 de 20 tiros de campo en ese periodo.

Edwards no desaprovechó la oportunidad y le dio la vuelta al marcador con nueve puntos en los últimos cinco minutos.

En la jugada decisiva, el escolta hizo bailar con el bote a Wembanyama hasta driblar al pívot y anotar a tablero la canasta que colocaba el resultado definitivo a 16 segundos del final.

Minnesota suma cuatro triunfos en sus cinco últimos partidos, mientras San Antonio tiene un balance de 2-3 en el mismo lapso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/el-thunder-aplasta-a-suns-y-vuelven-a-las-vegas-imponiendo-miedo-9c73a802-4267bd62.jpg Shai Gilgeous-Alexander #2 del Oklahoma City Thunder conduce a la canasta alrededor de Grayson Allen #8 de los Phoenix Suns, en un partido de la Copa NBA el año pasado. (ARCHIVO/AFP)

OKC supera a Miami

Con la caída en Minneapolis, los Spurs se quedaron a 5.5 victorias de los líderes Thunder, a quienes visitarán el martes.

En su turno del domingo, Oklahoma City superó por 124-112 a los Miami Heat en un triunfo balsámico después de una semana de victorias extenuantes y derrotas impredecibles.

El canadienseShai Gilgeous-Alexander, que logró 29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, protagonizó el parcial de 13-0 con el que los locales asfaltaron el triunfo en el tercer cuarto.

Por Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. anotó 5 puntos, repartió 3 asistencias y perdió 5 balones en 20 minutos de juego como suplente.