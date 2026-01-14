Karl-Anthony Towns vende su lujosa mansión en Minnesota por US$4.75 millones

El estelar jugador de la NBA Karl-Anthony Towns concretó la venta de su impresionante residencia ubicada en Medina, Minnesota, por un monto cercano a los 4.75 millones de dólares, poniendo fin a una etapa personal ligada a sus años como figura central de los Timberwolves.

La propiedad, que destaca por su tamaño y nivel de lujo, cuenta con aproximadamente 17,000 pies cuadrados de construcción, lo que equivale a más de 1,500 metros cuadrados, y fue durante años el hogar principal del jugador en el área metropolitana de Minneapolis.

Una residencia diseñada para una superestrella

La mansión fue concebida como un espacio integral que combina comodidad residencial con áreas de recreación propias de un atleta profesional. Entre sus principales características figuran amplios salones sociales, múltiples habitaciones, áreas de entretenimiento y zonas privadas destinadas al descanso y la recuperación física.

Uno de los espacios más llamativos es su piscina interior climatizada, además de salas recreativas, gimnasio privado, cine en casa y áreas exteriores preparadas para actividades deportivas. El diseño prioriza la privacidad, rodeado de vegetación y con un nivel de exclusividad acorde al estatus del jugador.

La residencia también fue escenario frecuente de reuniones familiares y encuentros sociales, especialmente durante los años en que Towns fue una de las principales figuras de la franquicia de Minnesota.

Una venta que marca un cambio de etapa

La operación inmobiliaria coincide con un nuevo momento en la carrera del jugador, tras su traslado reciente a los New York Knicks, movimiento que alteró de forma significativa su panorama profesional y personal.

Durante casi una década, Towns fue el rostro de los Timberwolves, equipo que lo seleccionó como primera escogencia global del Draft de 2015. En ese tiempo se consolidó como uno de los hombres grandes más completos de la liga, múltiple All-Star y pieza clave en el resurgir competitivo de la franquicia.

La venta de la propiedad representa, simbólicamente, el cierre de un capítulo en Minnesota y el inicio de una nueva etapa en uno de los mercados más exigentes y mediáticos de la NBA.

Más allá del baloncesto

Además de su impacto en la cancha, Towns ha sido reconocido por su madurez fuera del juego y por su liderazgo comunitario, especialmente tras el duro golpe personal que significó la pérdida de su madre durante la pandemia del COVID-19, una experiencia que lo marcó profundamente y lo llevó a involucrarse activamente en causas sociales y de salud pública.

Su figura mantiene una conexión especial con la República Dominicana, país de origen de su madre, Jacqueline Cruz, a quien el jugador ha homenajeado constantemente en su carrera y con quien fortaleció su vínculo con la comunidad dominicana tanto dentro como fuera del baloncesto.

Un nuevo escenario en Nueva York

Ahora vestido con los colores de los Knicks, Towns encara el desafío de convertirse en una pieza determinante para una franquicia histórica que busca consolidarse entre las élites del Este. Su llegada a Nueva York no solo representa un reto deportivo, sino también una exposición mediática mayor, acorde a su perfil como estrella global de la NBA.

Mientras tanto, la venta de su mansión en Minnesota marca un punto de transición en su vida personal, dejando atrás un espacio que acompañó buena parte de su evolución como jugador y como ser humano.

