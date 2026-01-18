Towns encesta 23, pero no evita el mal momento de los Knicks que caen ante los Suns

Karl-Anthony Towns volvió a asumir protagonismo en una noche angustiosa para los Knicks de New York, al firmar 23 puntos en la derrota 106-99 frente a los Suns de Phoenix en el Madison Square Garden.

En un partido sin Jalen Brunson ni Josh Hart, ambos fuera por lesiones de tobillo, el dominicano fue una de las principales referencias ofensivas de un equipo que atraviesa un mal momento.

Towns y Deuce McBride anotaron 23 tantos cada uno y OG Anunoby aportó 21.

Sin embargo, los Knicks no lograron sostener el ritmo en el tramo final, afectados por 17 pérdidas de balón y una baja efectividad desde el perímetro en el último cuarto.

El propio Towns fue blanco de abucheos tras un triple fallido de frente al aro y sin oposición en un momento clave del cierre.

La derrota profundizó la mala racha del conjunto neoyorquino, que ha perdido tres partidos consecutivos y ocho de sus últimos diez, aunque mantiene un sólido récord como local (16-5).

Phoenix aprovechó un parcial decisivo cuando el partido estaba igualado a 87 puntos.

Un triple de Collin Gillespie, seguido de una jugada de tres puntos de Devin Booker y dos tiros libres de Mark Williams, inclinó definitivamente la balanza. Booker, de regreso tras perderse un encuentro por un esguince de tobillo izquierdo, terminó con 27 puntos.

Los Knicks rindieron un homenaje a varias de las figuras históricas que han vestido el uniforme del equipo: Carmelo Anthony, ya miembro del Salón de la Fama, seguido —en orden alfabético— por leyendas como Patrick Ewing, Walt Frazier, Bill Bradley, Jerry Lucas, Spencer Haywood y Bob McAdoo.

Todos fueron presentados con chaquetas negras que llevaban la inscripción "Once a Knick, Always a Knick" y el año de fundación de la franquicia, 1946, en la espalda.