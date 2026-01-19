Gilgeous-Alexander, Wemby y Antetokounmpo se lucen en la NBA

Paolo Banchero porta el balón en el partido ante los Memphis Grizzlies. ( AFP )

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el griego Giannis Antetokounmpo y el francés Victor Wembanyama se lucieron el lunes y guiaron a sus equipos a sendas victorias en la temporada regular de la NBA.

A continuación las principales escenas de una nutrida cartelera con motivo del Día de Martin Luther King Jr., feriado en Estados Unidos:

- SGA intratable -

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en la contundente victoria de Oklahoma City Thunder por 136-104 contra los Cleveland Cavaliers.

Dos días después de sufrir una inesperada derrota ante Miami, los campeones de la NBA se aseguraron de que no se repitiera la historia contra Cleveland.

Salvo un breve lapso al comienzo del primer cuarto, Oklahoma City dominó el partido de principio a fin, construyendo una ventaja de dos dígitos antes de sentenciar el encuentro con un impresionante período final de 45 puntos.

La actuación de Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga y elegido este lunes como "titular" para el Juego de las Estrellas en febrero, con 30 puntos, fue clave.

A él se sumaron el pívot Chet Holmgren aportando 28 unidades y Luguentz Dort otras 18.

Isaiah Joe contribuyó a la victoria del Thunder con 16 puntos desde el banquillo, mientras que Aaron Wiggins finalizó con 12, con cinco jugadores del campeón con cifras de doble dígito.

Oklahoma City mejoró su récord a 36 victorias y 8 derrotas, consolidándose en la cima de la Conferencia Oeste.

- San Antonio no pierde pisada -

Su escolta en el Oeste, San Antonio Spurs, mejoró su récord a 30-13 el lunes con una cómoda victoria 123-110 sobre los Utah Jazz (14-29).

La estrella francesa Victor Wembanyama lideró la victoria de los Spurs con 33 puntos, entre ellos 21 por la vía del triple, en una noche en la que el potencial ofensivo de San Antonio quedó patente con siete jugadores anotando más de una decena de unidades.

- Anteto lidera a los Bucks -

En otro partido del lunes, los 21 puntos de Giannis Antetokounmpo ayudaron a los Milwaukee Bucks a contener la remontada de los Atlanta Hawks para lograr una victoria a domicilio por 112-110.

Milwaukee llegó a tener una ventaja de 23 puntos a mediados del tercer cuarto, pero un tenaz equipo local fue reduciendo la diferencia y se puso por delante por un punto a falta de poco más de un minuto para el final, antes de que los Bucks reaccionaran y lograran la victoria.

Nickeil Alexander-Walker, saliendo desde la banca, lideró la anotación de Atlanta con 32 puntos, incluyendo siete triples, mientras que Jalen Johnson terminó con 28 puntos para el equipo local.

Pese a la derrota, Atlanta sigue un puesto por delante de Milwaukee en la Conferencia Este. Los Hawks son décimos con récord de 20-25 y los Bucks undécimos con 18-24.

Los Knicks caen en el Madison Square Garden

También en el Este, los New York Knicks, terceros en las posiciones, sufrieron su cuarta derrota consecutiva al caer sorprendentemente por 114-97 ante los Dallas Mavericks en el Madison Square Garden.

Max Christie fue el máximo anotador de los Mavs con 26 puntos, 24 de ellos desde la línea de tres puntos, mientras que Naji Marshall anotó 19 y Cooper Flagg aportó 18 unidades para Dallas.

