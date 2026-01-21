Jeanie Buss sintió que LeBron James no agradeció que los Lakers draftearan a Bronny

Jeanie Buss y Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, asisten al juego Running Point LA Lakers en el Crypto.com Arena el 27 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. ( CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

La gobernadora y propietaria minoritaria de Los Ángeles Lakers, Jeanie Buss, considera que LeBron James no valoró lo suficiente la decisión de la franquicia de seleccionar a su hijo Bronny James en el draft de 2024, según informaron fuentes a Baxter Holmes de ESPN.

Sin embargo, Buss negó la información en un comunicado emitido el miércoles por la tarde.

"Realmente no es justo, considerando todo lo bueno que LeBron ha hecho por los Lakers, que tenga que verse involucrado en mi drama familiar", declaró Buss a Sam Amick de The Athletic. "Decir que no lo valoraron es simplemente falso y completamente injusto para él".

Bronny ha disputado 51 partidos en dos temporadas con los Lakers, pero aún no ha logrado entrar en la rotación principal del entrenador JJ Redick. Esta temporada, promedia 1.5 puntos y 1.1 asistencias en 6.8 minutos por partido en 24 apariciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/bronny-james-habla-sobre-el-desafio-de-su-salud-mental-tras-susto-104cd7d1.jpeg LeBron James observa a su hijo mayor, Bronny James, durante un partido de la temporada 2024-2025 de la NBA con Los Ángeles Lakers. (ARCHIVO/ AP)

Recorrido de Bronny

Los scouts inicialmente valoraron a Bronny como un jugador muy bueno, pero una temporada universitaria mediocre lo redujo drásticamente.

Jugó 25 partidos con la USC en la temporada 2023-24, seis como titular, y promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias. Su debut con los Trojans se retrasó un mes tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento en julio de 2023.

Rich Paul, agente de LeBron y Bronny, declaró durante una aparición en julio de 2024 en "The Pat McAfee Show" que Buss tomó la decisión de reclutar al jugador de la USC.

Un mes después, Buss defendió ella misma la elección, afirmando que Bronny ya había surgido como "uno de los muchachos que más duro trabajaban en el equipo".

Bronny debutó como profesional en el primer partido de los Lakers de la temporada 2024-25, convirtiéndose él y LeBron en la primera pareja padre-hijo en jugar simultáneamente en la NBA.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/lebron-james-mi-edad-es-como-el-vino-21da55b1-3b63c9e0.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Conflicto con James

Buss empezó a sentir resentimiento hacia James padre después de que Los Ángeles adquiriera a Russell Westbrook en julio de 2021, según informaron fuentes a Holmes. La entonces propietaria principal de los Lakers se frustró porque el traspaso se hizo para satisfacer a James, pero creía que él eludió la responsabilidad por la mala temporada posterior a la adquisición de Westbrook.

En 2022, Buss consideró traspasar a James a sus rivales locales, Los Angeles Clippers, según informaron fuentes a Holmes. También consideró no renovar el contrato del cuatro veces MVP, aunque James finalmente firmó una extensión de dos años y 97 millones de dólares en agosto.

James se comprometió nuevamente con la franquicia como agente libre en julio de 2024 con un contrato de dos años y 104 millones de dólares que incluye una cláusula de no traspaso. El contrato vence tras la temporada 2025-26. El máximo anotador histórico de la NBA no ha anunciado si planea retirarse después de la temporada.