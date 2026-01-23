San Carlos se corona campeón del Clásico Boyón Domínguez

Robinson Portorreal y Óscar Peña, ejecutivos del Banreservas entregan la copa de campeones a Agustín Espinosa, directivo del club San Carlos, en compañía de Leo Corporán, Fernando Geraldino y José Boyón Domínguez. ( FUENTE EXTERNA )

Con una gran demostración de carácter y juego en equipo, el club San Carlos se proclamó campeón del Clásico de Baloncesto –Boyón- Domínguez al superar en el juego final a los Reales del Caliche 86-81 en un partido celebrado a casa llena en el club Mauricio Báez.

Kevin Mateo (El Lápiz) fue la figura principal de los sancarleños con 22 puntos y cuatro asistencias para conducir a los sancarleños a su segundo campeonato en el evento de categoría U-25, que en esta edición fue dedicado a Fernando Geraldino.

Mateo fue escoltado por Kendy Henríquez, quien anotó 15 tantos, capturó dos rebotes y otorgó tres asistencias.

Eudy Méndez anotó 11 puntos desde la banca y Adam Germán contribuyó con 10 unidades y nueve rebotes.

La clave del triunfo

Willy Soriano, dirigente de San Carlos atribuyó la victoria del conjunto a su intensidad defensiva, que los mantuvo al frente durante la mayor parte del juego y fue su carta de presentación en el torneo, en el cual finalizaron con récord global de 8-0.

Por El Caliche, representantes de Cristo Rey, los mejores a la ofensiva fueron Miguel Brito y Randy Bautista, con 24 y 23 puntos, respectivamente.

José Boyón Domínguez, presidente del club Mauricio Báez felicitó a los nuevos monarcas del denominado “torneo de los barrios” en el cual participaron 33 clubes, cifra récord del evento.

Cada una de los partidos fueron transmitidos por la plataforma de youtube y la producción del evento estuvo a cargo de FHM Productions.