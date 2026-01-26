Breanna Stewart, estrella de la WNBA, levanta cartel de "Abolir ICE" tras polémica por tiroteo

Breanna Stewart, figura destacada de la WNBA y cofundadora de la liga Unrivaled, sostuvo un cartel que decía "Abolir ICE" el domingo por la tarde durante la presentación de las jugadoras en el encuentro entre Vinyl y Mist.

Lo hace en un acto que se produce en medio de la creciente indignación tras el tiroteo mortal de Minneapolis que involucra a agentes federales, reportó el New York Post, bajo la firma del periodista Christian Arnold.

Stewart, una de las voces más prominentes del baloncesto femenino, explicó su gesto a los periodistas un día después de que el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, de 37 años, fuera asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza en la ciudad del norte de Estados Unidos.

"La verdad es que ayer (el sábado) estuve indignada con todo lo que se ve en Instagram y en las noticias," declaró la estrella de las Liberty, detallando la motivación detrás de su mensaje.

"Estamos tan invadidos por el odio en este momento, y en lugar del amor, quería un mensaje simple: 'Abolir ICE', lo que significa implementar políticas que impulsen a las familias y comunidades en lugar de alimentar el miedo y la violencia".

Stewart agregó que "ese mensaje antes del partido fue importante para mí. Y sabiendo que todos aquí se sienten así, de una forma u otra, fue el momento perfecto".

Otras figuras del deporte también han reaccionado ante el tiroteo. Jugadoras como Napheesa Collier —también cofundadora de Unrivaled— han manifestado su postura en torno al incidente, y la estrella de la NBA Tyrese Haliburton publicó una condena en redes sociales.

Stewart, quien ha señalado que el tema adquiere una dimensión personal para ella dado que su esposa, Marta Xargay, es ciudadana española y actualmente tramita su ciudadanía estadounidense, expresó que "es necesario implementar estas políticas, que se reformen, porque no parece estar afectando a las personas adecuadas. No está ayudando a nadie".