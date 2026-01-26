Karl-Anthony Towns sobre muertes en Minnesota: "Debemos exigir responsabilidades"

Karl-Anthony Tows, izquierda, juega su segunda temporada con los Knicks tras pasar sus primeras nueve en Minnesota. ( AFP )

La estrella de los Knicks, Karl-Anthony Towns, reaccionó el domingo por la noche tras los recientes tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota.

Renee Nicole Good, de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente de ICE el 7 de enero.

Alex Pretti, de 37 años, fue asesinado a tiros por varios agentes de la CBP el 24 de enero.

Good y Pretti protestaban por la presencia de agentes de inmigración en Minnesota.

"Es desgarrador presenciar lo que está sucediendo en las Ciudades Gemelas y en el Gran Estado de la Estrella del Norte", escribió Towns en X, anteriormente Twitter. "Estos sucesos han costado vidas y conmocionado a familias, y debemos exigir responsabilidad, transparencia y protección para todas las personas. Este momento exige que reflexionemos honestamente sobre cuáles son realmente nuestros valores. Mis pensamientos, oraciones y mis más sinceras condolencias están con las familias de Renee Good y Alex Pretti".

"Apoyo a la gente de Minnesota".

Towns pasó las primeras nueve temporadas de su carrera en la NBA jugando para los Minnesota Timberwolves.

Su reacción se produjo poco después de que la Asociación de Jugadores de la NBA y su comité ejecutivo emitieran un comunicado tras el tiroteo de Pretti.

El comunicado decía

"Tras la noticia de otro tiroteo mortal en Minneapolis, una ciudad que ha estado a la vanguardia de la lucha contra la injusticia, los jugadores de la NBA ya no pueden permanecer en silencio".

"Ahora más que nunca, debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con las personas de Minnesota que protestan y arriesgan sus vidas para exigir justicia".

"La comunidad de jugadores de la NBA, al igual que Estados Unidos, es una comunidad que se enriquece con sus ciudadanos globales, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que nos protegen a todos".

"La NBPA y sus miembros expresan sus más sinceras condolencias a las familias de Alex Pretti y Renee Good, al tiempo que nuestros pensamientos siguen centrados en la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad".