Towns consigue su doble-doble número 30 de la campaña, en victoria de Knicks sobre Kings

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks realiza un disparo de tres puntos en el Madison Square Garden. ( ARCHIVO/ AFP )

Karl-Anthony Towns abrió el último cuarto con un triple decisivo y los New York Knicks cerraron con fuerza para completar una remontada y vencer 103-87 a los Sacramento Kings.

Towns firmó un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes, el número 30 de la temporada para el pívot, mientras los Knicks dominaron 31-15 el cuarto período para sumar su tercera victoria consecutiva, su mejor racha desde finales de diciembre.

Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 28 puntos, incluidos 11 en los últimos 3:48 del encuentro. Mikal Bridges aportó 18 tantos y OG Anunoby agregó 15, todos en cifras dobles entre los titulares. Desde la banca, Mitchell Robinson capturó 13 rebotes.

Por Sacramento, DeMar DeRozan fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, aunque no pudo evitar la sexta derrota seguida de los Kings, que ven cortado el impulso tras su mejor racha de la campaña. Domantas Sabonis terminó con 11 puntos, 12 rebotes y siete asistencias, mientras Russell Westbrook sumó 14 unidades.

El suplente Dylan Cardwell atrapó 10 rebotes.

Partido de alternativas

Nueva York tomó ventaja temprano al cerrar el primer cuarto arriba 36-26, pero el partido se tornó cerrado en los dos períodos siguientes.

DeRozan encadenó siete puntos sin respuesta para darle a Sacramento su única ventaja del segundo cuarto (51-50), antes de que una bandeja de Towns, a 14 segundos del descanso, devolviera la delantera a los Knicks.

El tercer cuarto fue disputado, con cuatro cambios de liderazgo y dos empates. El último llegó cuando Nique Clifford anotó una bandeja a 36.8 segundos del final para igualar el marcador a 72.

En el arranque del último período, Landry Shamet provocó una pérdida de balón de DeRozan que derivó en el triple de Towns, marcando el inicio del despegue definitivo.

Tras varios fallos consecutivos de ambos equipos, Bridges culminó un alley-oop tras pase de Josh Hart y, en la siguiente posesión, Towns volvió a castigar desde larga distancia para ampliar la ventaja a 80-74 con 8:31 por jugar.