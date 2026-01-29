Resumen NBA: LeBron James y los Lakers humillados en Cleveland

En Cleveland, Lebron James presenció un video de bienvenida que le preparó la franquicia que lo vio nacer en el profesionalismo. ( FUENTE EXTERNA. )

En el que pudo ser el último partido de LeBron James en Cleveland, los Cavaliers aplastaron este miércoles en la NBA a Los Angeles Lakers por 129-99.

Liderados por Donovan Mitchell, que anotó 25 puntos, los Cavs vapulearon a los Lakers, arruinando la posible despedida de LeBron a Cleveland, cuyo público lo ovacionó.

James, máximo anotador histórico de la NBA y que llevó a los Cavaliers a su único anillo de campeón en 2016 antes de unirse a los Lakers, no ha confirmado si seguirá jugando más allá de esta temporada, su vigesimotercera en la liga, un récord.

El astro de 41 años, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga, anotó 11 puntos, repartió cinco asistencias, capturó tres rebotes y robó un balón en 27 minutos para los Lakers este miércoles.

James, oriundo de la cercana Akron, fue ovacionado por los aficionados que llenaron el estadio cuando fue presentado en la alineación titular.

El astro se cubrió el rostro para ocultar su emoción cuando los aficionados le brindaron una ovación de pie durante un video especial de "bienvenida a casa" en la pantalla gigante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/574331-9226181c.jpg James debutó con Cleveland en 2002-04, y jugó con los Cavaliers 11 campañas en total. (FUENTE EXTERNA.)

"Sin duda, siempre hay emociones para él al regresar aquí", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

"Durante el video de homenaje se pudo ver que estar de vuelta aquí es muy importante para él. Hay un elemento humano en todo esto".

Donovan Mitchell entendió que, incluso con los Cavaliers ganando su quinto partido consecutivo y mejorando su récord a 29-20, esta noche pertenecía a James y a su legado de convertir a Cleveland en campeón después de 52 años de fracasos en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

"Él ha sentado las bases", dijo Mitchell.

"Ha hecho mucho por la ciudad, siendo de aquí. Queremos replicar eso".

"Se merece la energía que ha recibido aquí. Es la primera vez que lo logran en más de 50 años. Estamos intentando hacerlo de una manera diferente. Al final del día, estamos intentando encontrar maneras de salir a la cancha y traerle otro campeonato a la ciudad", agregó el goleador de los Cavs.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/ap1700972148108-7e99a3f3-fa91bd2c.jpeg James siempre ha manifestado sentir una gran carga emocional, cuando regresa a Cleveland. (ARCHIVO /AP)

Jaylon Tyson aportó 20 puntos para los Cavs y De'Andre Hunter anotó 19 saliendo de la banca de Cleveland.

Por su parte, el esloveno Luka Doncic consiguió 29 puntos, la máxima anotación del partido, para los Lakers (28-18), que también contaron con ocho puntos de Bronny James, el hijo de LeBron.

"Fue genial que tuviera ese momento aquí", dijo su compañero Gabe Vincent.

LeBron James, que cayó a 9-4 como jugador visitante en Cleveland, promediaba 28 puntos por partido en 24 encuentros anteriores contra los Cavs, pero fue bien defendido por Tyson.

"No le temo a nadie", dijo Tyson. "Es un gran jugador y hoy fue mi desafío. Siempre aceptaré ese desafío".

Tyson lanzó una indirecta a James, declarando: "Ahora, esta es la ciudad de Donovan Mitchell. Cuando regrese, nos aseguraremos de que todos lo animen como lo hicieron con (James). Ahora es su momento".

Los Cavs superaron a los Lakers 42-22 en el tercer cuarto para una ventaja de 99-77, anotando 7 de 11 tiros de tres puntos y 17 de 25 en total en ese período.

"Salimos con energía en los primeros cinco minutos y cosechamos los frutos de eso", dijo Tyson.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/horford-llega-a-1000-triples-y-se-une-a-nowitzki-y-lebron-7e085777-2b607077.jpg Al Horford, antes de un partido con los Warriors. (FUENTE EXTERNA.)

Warriors, total de puntos más alto

Con una ofensiva encendida desde el perímetro y el liderazgo habitual de Stephen Curry, los Golden State Warriors derrotaron 140-124 al Utah Jazz la noche del miércoles, siendo este el total más alto de puntos encestados durante esta campaña para los de San Francisco.

Curry encabezó el ataque con 27 puntos, mientras Moses Moody firmó una de sus mejores actuaciones al aportar 26 unidades, incluyendo cinco triples. Golden State convirtió 23 tiros de tres puntos y no volvió a estar en desventaja tras el primer cuarto del encuentro.

Por Golden State, el centro dominicano, Al Horford, accionó durante 24 minutos en los que alcanzó a anotar nueve puntos, repartió ocho asistencias, atrapó cinco rebotes y robó un balón.

Los Warriors marcaron el ritmo desde temprano. En la primera mitad encestaron 15 de 31 desde larga distancia, con ocho jugadores distintos anotando al menos un triple. Buddy Hield y Moody encestaron tres cada uno antes del descanso, reflejando la profundidad ofensiva del conjunto local.

Hield anotó dos triples consecutivos al inicio del segundo cuarto para cerrar una corrida de 19-8 que colocó a Golden State arriba 40-24. La ventaja llegó a 16 puntos en tres ocasiones durante ese período, la última tras un disparo de tres de Quinten Post que puso el marcador 64-48.

En el tercer cuarto, los Warriors ampliaron la diferencia hasta 22 puntos, cuando Curry anotó dos tiros libres para el 91-69. Utah reaccionó y logró reducir el margen a un solo dígito al entrar al último parcial.