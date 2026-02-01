Resumen NBA: Los Hornets derrotan a los Spurs del francés Wembanyama

Brandon Miller #24 de los Charlotte Hornets dispara el balón sobre Devin Vassell #24 de los San Antonio Spurs en la primera mitad en el Spectrum Center el 31 de enero de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte. ( JACOB KUPFERMAN/GETTY IMAGES/AFP )

Los Charlotte Hornets sumaron este sábado su sexta victoria consecutiva al vencer 111-106 sobre los San Antonio Spurs, con 26 puntos de Brandon Miller en su casa, el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Wemby no pudo con los Hornets

Con el triunfo de este sábado, los Hornets ya registran el mayor número de victorias en las últimas tres temporadas. En la campaña de 2024-2025 lograron 19 victorias y en la de 2023-2024 ganaron 21 partidos.

Miller, de 23 años, suma su décimo partido consecutivo con por lo menos 20 puntos.

Pese a que Charlotte alcanzó una ventaja de hasta 20 puntos, los Spurs tuvieron la oportunidad de igualar el partido con 27 segundos por jugar, pero el francés Victor Wembanyama falló desde la línea de tres.

"Me quito el sombrero frente a ellos", dijo Miller. "Tienen un grupo de grandes competidores y nosotros solamente teníamos el deseo de competir y seguir nuestro plan de trabajo".

"Tengo toda la confianza, todos confían en mí y me dan las oportunidades en el momento justo", agregó Miller.

La racha de seis victorias consecutivas es la mejor de los Hornets desde marzo de 2016, cuando ganaron siete al hilo.

Por los Spurs, Wembanyama registró 16 puntos, capturó ocho rebotes, una asistencia, pero no tuvo bloqueos.

Charlotte mejora su récord a 22-28 y se encarama en la undécima posición de la Conferencia Este, mientras que los Spurs (32-15) caen al tercer puesto en el Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/nba-embiid-y-maxey-lideran-a-los-sixers-sobre-los-grizzlies-875aaf02-1-a0f92583.jpg Joel Embiid toma un lance al aro en el partido de los Philadelphia 76ers del martes 30 de diciembre 2025. (ARCHIVO/ AFP)

Los Sixers siguen victoriosos

Pese a que pocas horas antes conocieron la suspensión de 25 juegos de su estrella Paul George por violar el programa antidopaje de la NBA, los Philadelphia 76ers vencieron 124-114 sobre los New Orleans Pelicans.

La gran figura del partido fue el camerunés Joel Embiid, quien alcanzó la marca de 40 puntos conseguidos por primera vez en la temporada.

Embiid, de 31 años y afectado por lesiones en las últimas temporadas, completó el doble-doble con 11 rebotes, lanzando para una efectividad del 48 por ciento (13/27) en 39 minutos en cancha.

"Perdí muchos tiros fáciles. No fui tan efectivo, pero logramos el objetivo", mencionó Embiid. "Cuando estamos arriba por tanto tiempo, debo ser más cuidadoso, es bueno y malo cerrar los partidos de esta forma".

Presentes en el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, estuvieron miembros del equipo de los Sixers de la temporada 2000-2001 para recibir un reconocimiento por el título de la Conferencia Este logrado esa campaña.

Por los Pelicans, el puertorriqueño José Alvarado anotó 10 puntos y completó tres asistencias en 18 minutos en la duela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/nba-pospone-el-timberwolves-warriors-por-los-sucesos-en-mineapolis-ef7e038b-935d2570.jpg Julius Randle, Anthony Edwards y Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves en la cancha. (FUENTE EXTERNA.)

Edwards y Randle lideran Wolves

Los Minnesota Timberwolves tuvieron una noche sin mayores sobresaltos al vencer 131-114 a los Memphis Grizzlies.

Anthony Edwards (33) y Julius Randle (27) se combinaron para 60 puntos para los Wolves.

Edwards anotó 14 de sus 16 intentos desde la línea de tiros libres, mientras que Randle conectó cuatro de sus cinco triples.

"Quería estar en la línea de tiros libres, me da ritmo", afirmó Edwards. "Cuando jugamos con este nivel en ofensiva, debemos prestarle atención a nuestra defensa y ser más efectivos".

El escolta de 24 años suma 21 partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos, igualando el récord de la franquicia.

Minnesota tuvo una noche altamente efectiva lanzando para un 53 por ciento (47/89), y logró sacar una ventaja máxima de 22 unidades.

Fue la cuarta victoria consecutiva para los Wolves, que con un récord de 31 triunfos y 19 derrotas ocupan el séptimo puesto en el Oeste