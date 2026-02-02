Cañeros del Este adquieren a Brandone Francis; Ema Alonso será el dirigente

Brandone Francis en acción durante un partido, en una de sus participaciones en ligas internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

Los Cañeros del Este concretaron un cambio con los Metros de Santiago mediante el cual reciben al jugador nativo de La Romana, Brandone Francis, a cambio de Raimer Santana, con el objetivo de fortalecer su escuadra de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Francis, de 31 años de edad, es un escolta de 6´5´´ de estatura que actualmente acciona en la Liga Profesional de Baloncesto de Indonesia, donde se ha ganado el respaldo de la fanaticada de su equipo, Prawira Harum, gracias a su brillante desempeño.

Considerado un anotador natural, Francis posee amplios recursos ofensivos, con capacidad para anotar desde la línea de tres puntos, la media distancia y también atacar el aro con efectividad gracias a su estatura y fortaleza física.

"Traer a Brandone Francis a su ciudad natal ha sido un sueño desde hace tiempo. Poder concretizarlo nos llena de ilusión y satisfacción, no solo por su excelente talento deportivo, sino también por su experiencia y calidad humana demostrada dentro y fuera del tabloncillo", expresó la gerente general del equipo, María Octavia Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/unnamed-bcfd8b8a.png Cañeros ha hecho oficial la integración de Francis. (FUENTE EXTERNA.)

Experiencia internacional

Francis jugó a nivel universitario (NCAA) con Florida Gators y Texas Tech, institución con la que alcanzó la final del campeonato nacional en la temporada 2019, destacándose como el mejor anotador de su equipo en ese partido decisivo.

Posteriormente accionó en la NBA G-League con los Iowa Wolves, experiencia que le permitió dar el salto al baloncesto europeo, militando en la LEB Oro de España con el Gipuzkoa Basketball.

En la Liga Nacional de Baloncesto, vistiendo la camiseta de los Metros de Santiago, ha participado en todas las temporadas desde su selección, promediando cifras dobles de anotación de por vida y logrando importantes reconocimientos, incluyendo el premio de Sexto Hombre del Año en 2021.

Asimismo, ha sido refuerzo en los principales torneos de baloncesto superior del país, como los de Santiago, Moca, La Romana y el Distrito Nacional, donde se coronó campeón con el Club Mauricio Báez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/unnamed-1-19b0f9b3.png Alonso aportará con su experiencia internacional. (FUENTE EXTERNA.)

Alonso tomarás las riendas

En otra información relacionada con el club, la franquicia romanense anunció la contratación del dirigente argentino Emanuel Alejandro Alonso como su nuevo técnico para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), la cual está prevista para iniciar en el mes de abril.

Alonso es un entrenador de baloncesto con experiencia comprobada, vinculado a la división latinoamericana de la NBA desde el año 2020, donde ha ido escalando posiciones hasta convertirse en director de la NBA Basketball School en la República Dominicana, cargo que desempeña actualmente.

En su natal Argentina inició su carrera como entrenador en el año 2010, coronándose campeón con el Club Unión de Córdoba en el Torneo Nacional Argentino de Clubes. Posteriormente, continuó su desarrollo profesional en los torneos de segunda división con el Club Sparta.

Formó parte del proceso de ascenso a la primera división del Independiente Deportivo en la Liga de Baloncesto Profesional de Argentina, y fue considerado para integrar la Confederación Argentina de Baloncesto dentro de su programa nacional formativo, además de desempeñarse como asistente en selecciones de diversas categorías.

"La incorporación de Emanuel Alonso para la temporada 2026 de la LNB viene a sumar liderazgo, visión y compromiso a la franquicia Cañeros del Este, con el objetivo de competir al más alto nivel", expresó Rodríguez al referirse a la contratación del nuevo dirigente.